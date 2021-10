Ook de vrouwenklassieker tussen Feyenoord en Ajax barst van de emoties

De groen-witte rook is amper opgetrokken boven het veld, als sportpark Varkenoord ontploft. Jada Conijnenberg (18), Feyenoord-fan van jongs af aan, opent tegen Ajax al vroeg de score namens de Rotterdamse club. Daarmee is ze meteen ook de allereerste doelpuntenmaker in de Nieuwe Klassieker, zoals het affiche Feyenoord-Ajax door de Rotterdammers is gedoopt. Natuurlijk, het is pas de eerste keer dat de vrouwenelftallen elkaar treffen. Maar de historische rivaliteit tussen de clubs maakt het ook voor de vrouwen „een bijzonder moment”, zal Feyenoord-speelster Sophie Cobussen na afloop zeggen als Feyenoord het beladen duel verrassend met 4-1 heeft gewonnen.

Waar Ajax al in 2012 begon met de vrouwentak, daar debuteert Feyenoord pas dit seizoen in de Eredivisie. In de tijd dat Ajax tweemaal landskampioen werd, werd in Rotterdam onder leiding van ex-international Manon Melis in 2017 begonnen met een meisjesopleiding. Binnen vijf jaar moest daar een Eredivisieteam bij komen. Het werden er vier.

In de rust komt Melis even op adem. Het staat 2-1 voor Feyenoord, dat gezien het veel kleinere budget zomaar eens kan gaan stunten. „Ik heb bij de goals twee keer staan springen”, zegt ze, „ik zit vol spanning.” Natuurlijk had ze de Klassieker als speelster mee willen maken, „maar dit is ook supertof om bij betrokken te zijn”. Bovendien spreekt ze om de haverklap oud-ploeggenoten bij het Nederlands elftal, zoals Daphne Koster, die bij Ajax het vrouwenvoetbal coördineert.

Uitverkocht

Met meer dan 2.500 verkochte kaartjes is Varkenoord nagenoeg uitverkocht. Uitsupporters van Ajax zijn officieel niet welkom vanwege maatregelen die in 2009 genomen werden na ongeregeldheden tussen fans van beide clubs. De wedstrijdorganisatie maakte zich op voorhand al geen zorgen dat de vrouwenklassieker uit de hand zou lopen en krijgt gelijk. Tussen het publiek bevinden zich veel gezinnen en meisjeselftallen, die hun voetballende heldinnen vereeuwigen op Instagram en SnapChat. Maar ook Feyenoordfans die al jaren de club volgen zijn aanwezig.

Een van hen is Jos van Tilburg (56), die met een zonnebril op en twee Feyenoord-vlaggetjes in zijn hand naast zijn vrouw op de tribune zit. Hij heeft „een echt Feyenoord-hart”. Vroeger ging hij vaak naar wedstrijden van de mannen, maar vanwege werk en privé verschoof zijn aandacht de laatste jaren naar het amateurvoetbal. Totdat een talent van „zijn” Xerxes uit Rotterdam, Romée van de Lavoir, in 2017 instroomde bij Feyenoord. Tegen Ajax staat ze in de basis: „Heel gaaf dat ze het gered heeft.” Dit seizoen wil Van Tilburg vaak naar de vrouwen gaan kijken: „Het is een seizoen van primeurs. De eerste oefenwedstrijd, het eerste doelpunt, de eerste Klassieker. Allemaal unieke momenten waar ik bij wil zijn.”

De eerste Klassieker tussen de vrouwen van Feyenoord en Ajax. Foto Olaf Kraak

Dan gaat het mis bij Ajax. Stefanie van der Gragt trapt in de – verder sportieve wedstrijd – na, op Feyenoord-spits Pia Rijsdijk en krijgt direct rood. Met tien speelsters krijgt Ajax het wel heel lastig om resultaat te boeken, weet ook Van Tilburg. Hij rekent zich al rijk: „Als ze winnen, dan heeft Feyenoord als nieuwkomer gewoon de minste verliespunten. Echt bizar.”

Verderop zit de 17-jarige Pascalle Knol met een leeftijdgenootje aan haar tosti. Vijf jaar geleden voetbalde ze samen met doelpuntenmaker Conijnenberg bij een voetbalacademie, nu is ze hier om haar vriendin aan te moedigen. Ze is blij als Feyenoord uitloopt naar 4-1. „Ik ben heel trots op Jada”, zegt Knol, die zelf in de Hoofdklasse speelt met de vrouwen van Sparta Rotterdam. „Ooit hoop ik zelf ook zo hoog te spelen, dat hoeft niet per se bij Feyenoord te zijn.”

Ongeslagen

Verderop wordt door mannenstemmen het Hand in hand kameraden ingezet, gevolgd door You’ll never walk alone. Feyenoord zal ook in de vierde Eredivisiewedstrijd ongeslagen blijven. Na het laatste fluitsignaal vallen de Feyenoordvrouwen elkaar in de armen, terwijl de Ajacieden naar de kleedkamer snellen. Met het publiek vieren de speelsters de overwinning. Bij Ajax-verdediger Van der Gragt staan een kwartier na afloop nog de tranen in de ogen. Over de eerste vrouwenklassieker houdt ze een „klotegevoel” over. „Ik neem het mezelf kwalijk, door die rode kaart heb ik het team in de steek gelaten.”

Ook Ajax-trainer Danny Schenkel had zich het affiche anders voorgesteld. De kwaliteit bij zijn ploeg is er wel, zei hij: „Maar de vechtersmentaliteit heb ik niet gezien. Feyenoord had die beleving wel.”

De vrouwen van Feyenoord winnen in Rotterdam met 4-1 van Ajax. Foto Olaf Kraak

Op de achtergrond klinkt gezang vanuit de kleedkamer van Feyenoord. Conijnenberg kan pas later aansluiten, alle journalisten willen met de historische doelpuntenmaakster in gesprek. Tijdens de wedstrijd had ze helemaal niet beseft dat het een speciale treffer was, ze zat de hele wedstrijd „vol emotie”. Als klein meisje werd ze fan van de club waar ze nu het shirt van draagt. „Vanaf maandag had ik al zenuwen. Dit is mijn tweede basisplek, en dan ook nog in een grote wedstrijd tegen Ajax.”

Vanzelfsprekend was het niet dat Conijnenberg zondagmiddag het rood-witte shirt aan zou trekken. Toen ze in 2017 gevraagd werd voor Feyenoord, overwoog ze om bij VFC uit Vlaardingen te blijven spelen. Daar kon ze zich tussen de jongens fysiek en technisch goed ontwikkelen. Soms had ze spijt van die keuze, maar dat is na de overwinning in de allereerste vrouwenklassieker wel anders. „Hier heb ik jaren voor getraind en dingen voor moeten laten. Dit is zeker sportief de mooiste dag van mijn leven.”