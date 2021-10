‘Minstens 2.900 kindermisbruikers in de Franse kerk sinds 1950’

Tussen de 2.900 en 3.200 geestelijken en andere functionarissen hebben zich schuldig gemaakt aan kindermisbruik, blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Franse katholieke kerk sinds 1950. Het is een „minimale schatting” zei voorzitter van de onderzoekscommissie Jean-Marc Sauvé zondag tegen persbureau AFP. Het onderzoek verschijnt dinsdag en zal meerdere misstanden rondom seksueel misbruik onthullen. Volgens een anonieme bron die AFP noemt zal het rapport „inslaan als een bom”.

De onderzoekscommissie heeft tweeënhalf jaar onderzoek gedaan naar seksueel misbruik bij kinderen binnen de katholieke kerk in Frankrijk in de afgelopen zeventig jaar. Daarbij baseerde de commissie zich onder meer op de politie, rechtbanken en op archieven van de kerk. Daarnaast werden getuigen gevraagd zich te melden, bijvoorbeeld door te bellen naar een speciaal telefoonnummer. Het leidde tot duizenden reacties.

In het rapport zal ook een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid slachtoffers die te maken kreeg met seksueel misbruik. Daarbij worden deze aantallen vergeleken met andere instanties zoals scholen en sportverenigingen. Daarnaast heeft de commissie onderzocht of er institutionele mechanismes zijn die kindermisbruik zo lang verborgen hielden. Voorzitter Sauvé heeft vorig jaar al gezegd dat de behandeling van kindermisbruik binnen de kerk in het verleden vaak gebrekkig was.

De commissie bestaat uit juristen, psychologen, artsen, docenten, historici en theologen. Franse bisschoppen vroegen in november 2018 om een onafhankelijke commissie op te richten om de misbruikschandalen sinds de jaren vijftig te onderzoeken. Het onderzoek dinsdag wordt onder meer gepresenteerd aan de voorzitter van de bisschoppenconferentie in Frankrijk. In het rapport zullen tientallen aanbevelingen staan.