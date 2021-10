Italiaan Sonny Colbrelli wint Parijs-Roubaix

De Italiaan Sonny Colbrelli heeft zondag de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. De Europees kampioen, die rijdt voor wielerploeg Bahrain, versloeg Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en de Belg Florian Vermeersch (Lotto Soudal), die respectievelijk tweede en derde werden.

De weersomstandigheden vergrootten de uitdaging voor de wielrenners. Door de regen veranderde het zand in modder en waren de kasseien spekglad. Na de 257,7 kilometers tellende koers was Colbrelli’s hele lichaam dan ook bedekt met modder. Na zijn overwinning liet hij zich huilend in het gras vallen. Vanwege de coronamaatregelen werd de koers zowel afgelopen jaar als dit voorjaar afgelast.

De 31-jarige Colbrelli volgt de Belg Philippe Gilbert op, die in 2019 de winst van de klassieker op zijn naam schreef. Het is voor het eerst in de 21ste eeuw dat een Italiaan de koers wint en de twaalfde keer in totaal. De laatste Italiaanse overwinning dateert van 1999 en staat op naam van Andrea Tafi.