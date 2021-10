Massale uittocht na twaalven: ‘Het is echt te vol hier’

Een grote massa jongeren staat elkaar te verdringen in de regen. Toeterende scooters en bellende fietsers proberen zich een weg te banen door de menigte. Er wordt gejoeld, geschreeuwd en gezongen. Het is zaterdagnacht, tien over twaalf, op een hoek waar twee Groningse uitgaansstraten samenkomen op de Grote Markt.

Wie bij de snackmuur een broodje kroket of eierbal wil halen, moet zich behendig door de mensen wurmen die hun snack al bemachtigd hebben. Vanaf de straathoeken kijken agenten toe.

De kroegen en clubs zijn net allemaal tegelijk dichtgegaan, om 12 uur ‘s nachts, vanwege de coronamaatregelen. En nu lopen duizenden jongeren tegelijk, als door een trechter, door de smalle straatjes richting de Grote Markt, waar een zee aan fietsen staat.

Normaal rijden op deze hoek ook vier buslijnen de Grote Markt op. Dat ging de afgelopen weken mis. Er werd geschopt en geslagen tegen de bussen, er werden fietsen voor gegooid. „De veiligheid van onze chauffeurs, de reizigers en de mensen op straat kwam in het geding”, zegt een woordvoerder van vervoerder Qbuzz. Woensdag besloot de vervoerder, samen met de politie en de gemeente, dat het niet langer ging. Na elf uur ’s avonds rijden de bussen nu om de Grote Markt heen. Sindsdien zijn er „geen excessen” meer, zeggen de politie en gemeente.

‘Echt te vol hier’

Maar onhandig is de drukte wel, zegt de 21-jarige Nancy. Ze heeft net drie kwartier moeten wachten om haar jas bij de StadsGarderobe – een centrale plek waar je ‘s nachts je tas en jas kan opbergen – op te halen. Nu heeft ze eindelijk haar fiets in de hand. „Het is echt te vol hier.” Het probleem, zegt ze, is die verplichte sluitingstijd. Normaal stroomt het uitgaansgebied geleidelijk leeg. „Dan gaan mensen om twee uur weg, of om drie uur.”

Foto Reyer Boxem

Ook andere kroeggangers snappen er weinig van. Moet die verplichte sluitingstijd het aantal besmettingen tegengaan? Hoe dan? Psychologiestudent Marloes (20) wijst naar discobar Wolter Wolthers, waar ze net was met vriendin Anna (ook 20). „Het staat hier om tien uur al vol. Dan sta je twee uur lang zó.” Ze houdt haar handen tegen elkaar. En dat is wél veilig? „Onzin.”

Sinds vorige week zaterdag mogen de discotheken en dansclubs weer open, omdat de anderhalvemetermaatregel niet meer geldt. Burgemeesters hadden graag gezien dat de verplichte sluitingstijd gelijktijdig zou sneuvelen. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad had het kabinet daar vergeefs om gevraagd. „Dat het om twee uur ‘s nachts minder goed zou gaan dan om tien uur ’s avonds, kunnen wij niet goed volgen”, zei Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad in tv-programma Op1.

Snollebollekes

Vooral steden die normaal geen vaste sluitingstijd kennen, zoals Groningen, worstelen met de maatregel. „Normaal is het niet zo druk op die hoek”, zegt een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling (VVD). „Nu worden we opeens geconfronteerd met een enorme piekuitstroom.”

Foto Reyer Boxem

Die begint al om tien voor twaalf. In de smalle Peperstraat, vol cafés en clubs, gebaart een politieagent naar de medewerker in de deuropening van café Donovan’s. Met zijn wijsvinger draait hij een rondje in de lucht: afronden. De vrouw knikt, kort daarna komen de eerste mensen het café uit.

Ook uit andere kroegen komt de uittocht op gang. Maar uit een overvolle karaokebar Sing Along schalt om twaalf uur nog muziek. De hele zaak host mee op muziek van de Snollebollekes en André Hazes. De ramen zijn beslagen. De voorbijlopende menigte host vrolijk mee. Om vijf over twaalf stroomt ook die bar leeg. Joelend en schreeuwend beweegt de massa zich door de regen naar de Grote Markt.

Wat nu? In de stad wemelt het nog van de huisfeesten. „We proberen straks wel een adresje te vinden”, zegt Casper Smit (22) eerder op de avond. Maar hij lijkt een uitzondering. De meeste mensen vinden het wel mooi geweest. „Ik ga zo lekker naar huis”, zegt Hamzah Al-Koundri (21), die onder een afdakje aan het schuilen is. „Lekker slapen.”

Marloes en Anna vinden de vroege sluiting niet eens zo’n ramp. „Als je eerder weg moet, ga je eerder naar bed en ben je de volgende dag minder brak”, zegt Anna. Al halen ze meestal eerst nog wat te eten bij de snackmuur. „Voor je het weet sta je daar een uur te praten”, zegt Marloes. „Dan zeg je: gaan we thuis nog verder? Bij wie? En dan gaat iedereen toch maar naar huis.”