Het is blijven stinken in Rome. Bestuurders bijten zich stuk op de stad

„Kijk es hier, wat een pracht!” roept Alessandro Cerrato ironisch uit. Hoofdschuddend kijkt de medewerker van luchtvaartmaatschappij Alitalia onder een bankje op een plein in de wijk Sint-Jan, niet ver van het Colosseum. Onder de zitting liggen plastic zakken vol afval.

Alessandro en zijn dochter Francesca lopen na de zaterdagse boodschappen naar huis en klagen over de troep op straat. Met aparte vuilniscontainers moedigt het stadsbestuur de Romeinen aan afval te sorteren. Maar die containers puilen uit, en de stinkende walm die ze uitspuwen, kruipt niet zelden in de neus van terrasbezoekers die in de nog warme oktoberzon een aperitiefje drinken.

Op sommige hopen vuil zitten meeuwen, als op hun troon. In het noorden van Rome lopen zelfs everzwijnen ongegeneerd in woonwijken rond. Dit voorjaar nog werd een vrouw op de parking van een supermarkt omsingeld door een hongerige familie wilde varkens. Filmpjes van everzwijnen worden druk gedeeld op de sociale media.

Afval is in heel wat Italiaanse steden een complex probleem. „Maar een eigen afvalenergiecentrale had in Rome een deel van het probleem kunnen verhelpen”, meent Alessandro Cerrato. „Ik snap niet waarom de Vijfsterrenbeweging zich daartegen zo halsstarrig verzet.”

Onervaren en inefficiënt

De Romeinse burgemeester Virginia Raggi (43) komt uit die Vijfsterrenbeweging, het experiment van de populaire stand-upcomedian Beppe Grillo dat uitmondde in een anti-establishmentpartij. De militanten van die beweging omschrijven zichzelf als links noch rechts, maar beschouwen onder meer ecologie en respect voor de rechtsstaat als prioriteiten.

Vijf jaar geleden klonk dat veel Romeinen nog als muziek in de oren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2016 veroverden de Vijf Sterren de Italiaanse hoofdstad. Raggi, toen nog een onbekende advocaat, werd met 67 procent verkozen, als eerste vrouw aan het roer van Rome.

Ze vraagt een tweede mandaat aan de Romeinen, die zondag en maandag opnieuw mogen gaan kiezen. Maar velen zijn teleurgesteld in Raggi en in het verlengde daarvan ook in de Vijfsterrenbeweging. De politieke nieuwkomers hadden vast goede bedoelingen, erkennen veel Italianen, maar ze waren ook onervaren en bleken geregeld inefficiënt. Bij de nationale parlementsverkiezingen van 2018 bleken de Vijf Sterren met 32 procent nog de grootste Italiaanse partij. Drie jaar en evenveel regeringsdeelnames later is de steun voor Beppe Grillo’s geesteskind in Italië volgens de peilingen gehalveerd.

Burgemeester Virginia Raggi in gesprek met politie bij de sloop van acht illegaal gebouwde villa’s van de Casamonica-clan op 21 november 2018. Foto Alberto Pizzoli / AFP

Zo bedoelde Raggi het ook vast goed, toen ze vanuit een groene filosofie meer Romeinen uit de auto, en op de fiets probeerde te krijgen. Ook in andere Italiaanse steden zijn tijdens de Covid-19-lockdown meer fietspaden aangelegd. Maar in Rome – een stad met chaotisch en gevaarlijk verkeer, bovendien gebouwd op zeven heuvels – heeft dat bepaald niet tot een fietsrevolutie geleid.

„Dit is Nederland niet, fietsen zit hier niet in de cultuur”, zegt Maria Teresa, een arts die liever niet met haar achternaam in de krant wil. Ze wijst naar een straat even verderop die vroeger twee rijrichtingen had en is omgevormd tot een eenrichtingsstraat. Aan de rechterzijde loopt een witte streep die het ‘fietspad’ moet aanduiden. Het fietspad wordt vooral gebruikt door elektrische deelsteps en motorfietsen. Die gebruiken het als inhaalstrook om auto’s af te snijden.

Haar buurvrouw Patricia Quattrini, die vóór haar pensioen kledingpatronen tekende voor de filmindustrie, zegt dat het fietspad de rijbaan flink versmalt, wat leidt tot nog drukker en chaotischer verkeer. „Gisteren deed ik met de auto nog 45 minuten over een stukje van twee kilometer.” Liever dan fietspaden hadden de buurvrouwen meer en modernere stadsbussen gewild. Want ook het openbaar vervoer is berucht. Door het gebrekkige onderhoud zijn verouderde stadsbussen al meermaals vanzelf in brand gevlogen.

Tegen de misdaadfamilie

Burgemeester Raggi klopt zich op de borst dat haar strijd tegen de georganiseerde misdaad tenminste wél vruchten heeft afgeworpen. In november 2018 liet zij de illegaal gebouwde villa’s slopen van de Casamonica-clan, een misdaadfamilie van Sinti (Roma) van wie sommige leden de kost verdienen met afpersing en drugs.

Raggi gaf zo een belangrijk signaal dat zij de georganiseerde misdaad niet zou tolereren. Haar critici verweten haar wel dat ze tegelijk politiek trachtte te scoren: de sloopactie ging gepaard met veel machtsvertoon en voltrok zich onder het oog van de tv-camera’s. Terwijl de burgemeester het voorstelde alsof zij in haar eentje de Casamonica’s bestreed, werd volgens misdaadexperts het echte succes door justitie geboekt. De Sinti-familie is onlangs veroordeeld als een maffiaclan.

„Toch is het misdaadprobleem niet gekrompen, eerder integendeel”, zegt Danilo Chirico, directeur van een antimaffiaorganisatie die in de buitenwijken kinderen en jongeren begeleidt. Volgens hem halen de Romeinse criminele families veel profijt uit de Covid-19-crisis. Ze delen eten uit aan gezinnen die het moeilijk hebben en ze helpen bij de huur. In ruil vragen ze bijvoorbeeld een tijdje om een pistool, of wat drugs in huis te verstoppen. Zo wordt hun greep op de wijken steeds groter. „Covid-19 heeft het fenomeen van criminele welfare verder vergroot”, zegt Chirico. „Het duurde lang voordat Raggi dat heeft ingezien.”

Waar staat het gemeentehuis?

In de volkswijken van de binnenstad, waar het zangerige Romeinse dialect de voertaal is, hangt de sfeer van een Italiaanse provinciestad. Die indruk is misleidend, want met de buitenwijken erbij is Rome erg uitgestrekt. De hoofdstad telt 15 deelgemeenten, voor in totaal zo’n 2,8 miljoen inwoners.

Noord-Italianen benadrukken graag dat in Milaan alles zoveel efficiënter verloopt. De economische hoofdstad van Italië geldt door haar zakenwereld, industrie en innovatie als de enige écht internationale stad in Italië. Maar echt fair is de vergelijking met de hoofdstad niet, want Rome is zeven keer zo groot.

Lees ook: Onaantastbare onderwereldfamilie die Rome teisterde veroordeeld als maffiaclan

Is Rome onbestuurbaar? De decentralisering, die vóór Raggi werd ingezet, heeft in elk geval niet gewerkt, zegt Pierluigi Battista, commentaarschrijver bij de Huffington Post. „Elke municipio, of deelgemeente, heeft een eigen gemeentehuis. Maar de meeste mensen weten niet eens waar dat staat.” Telefoons worden nauwelijks beantwoord, en een verlopen identiteitskaart vernieuwen kost maanden tijd, klagen de Romeinen.

Rome was nooit een voorbeeld van buongoverno, van deugdelijk bestuur, maar inwoners vertellen dat het vroeger wel een stuk leefbaarder was. Volgens Battista nam onder Raggi’s bestuur de verlamming van het bestuur toe. „Om corruptie te vermijden, heeft ze toen ze aan de macht kwam zowat alles stilgelegd. Er kwamen geen nieuwe vuilnisbelten, en het openbaar vervoer en de afvaldienst werden ook niet hervormd.”

Langs de oevers van de Tiber groeien de planten zo wild als in een jungle. Rome heeft ook prachtige parken, maar geen geld om ze te onderhouden. De hoofdstad kampt met een astronomische schuld, die Raggi iets omlaaggebracht heeft.

Rome is een geblokkeerde stad Franco Pavoncello rector universiteit

Wegens die schuld vond ze ook dat Rome niet moest ambiëren om de Olympische Spelen van 2024 te organiseren. „Maar daardoor greep Rome ook naast subsidies, die de stad een nieuw elan hadden kunnen opleveren”, vindt Franco Pavoncello, rector van een Amerikaanse universiteit en telg uit een oude Romeinse familie. Zoals gebeurde in de aanloop naar het pauselijke jubileum van 2000, toen flink in infrastructuur is geïnvesteerd. Die geestdrift ontbreekt volgens hem vandaag. „Rome is een geblokkeerde stad.”

De voornaamste tegenstanders van Raggi zijn Roberto Gualtieri en Carlo Calenda, allebei oud-minister, en Enrico Michetti. Die kandidaat van uiterst rechts zette zijn eigen onbekendheid pijnlijk in de verf door campagne te voeren met de slogan ‘Michetti, wie?’ Stuk voor stuk zijn de kandidaat-burgemeesters geen toppolitici, want die koesteren grotere, nationale ambities. Op ‘onbestuurbaar Rome’ bijten ze de tanden liever niet stuk.