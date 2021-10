‘Het geweld is nu meer een performance’

Genocidestudies is een leuk vakgebied, zegt professor Ugur Ümit Üngör met een vrolijke blik in zijn ogen. „Ja, het klinkt misschien vreemd, maar het is intellectueel heel aantrekkelijk. Het gaat over zo veel disciplines heen, en het stelt grote vragen over de menselijke aard en samenlevingen. Het vak is ook slopend natuurlijk, je moet ernaast ook veel vakantie nemen.”

Zijn fascinatie voor het onderwerp werd gewekt tijdens een zomervakantie in Turkije, waar hij na z’n Bachelor sociologie op familiebezoek was. Hij zat in de woonkamer van zijn oma toen hij op televisie Turkse historici hoorde zeggen dat er zeker geen genocide op de Armeniërs was gepleegd. Het was de eerste keer dat hij van het onderwerp hoorde.

„Dus ik vroeg aan mijn oma die in de keuken stond of er ook Armeniërs in ons dorp waren. En zij zei: ‘Ja natuurlijk, in de Eerste Wereldoorlog zijn die allemaal vermoord. Jouw overgrootmoeder zag de deportatiekonvooien tot aan de brug over de Eufraat, daar werden de Armeniërs neergestoken of in de rivier gegooid.’ En toen ging ze verder met het schoonmaken van groenten.”

Het moment markeert de start van een zoektocht die er terug in Nederland toe leidt dat Üngör promoveert op de Armeense genocide. „En dan kan je niet makkelijk nog business consultant worden – dus ben ik erin doorgegaan.” Donderdag 23 september hield hij zijn oratie als hoogleraar Holocaust en Genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam en het NIOD. De focus van zijn onderzoek is het geweld in Syrië en Irak van de afgelopen halve eeuw.

Wat is genocide?

„Genocide is de georganiseerde vernietiging van een groep. Vernietiging is een algemeen begrip dat niet per se met fysiek geweld te maken heeft, al is dat bijna altijd wel zo. Er zijn ook culturele genociden – zoals met de Aboriginals – die ook onder de noemer van genocide worden geschaard omdat de aanval van de Australische overheid op de cultuur van de Aborigonals gericht is op de hele groep. Mijn voorstel is om zo’n groep die doelwit wordt van georganiseerde vernietiging zo abstract mogelijk te zien. De groep is een construct – dat zit in de hoofden van de daders. De nazi’s vernietigden bijvoorbeeld ‘de Joden’, maar wie bepaalt in hemelsnaam wie dat precies zijn?”

In uw oratie heeft u kritiek op de definitie van de Genocide-Conventie van de VN.

„Er ligt wat mij betreft een original sin ten grondslag aan de Genocide-Conventie. Voordat het concept in 1948 naar de Algemene Vergadering ging, wilde Stalin het nog even zien. En wat doet hij met z’n rode potlood? Hij haalt ‘politieke groepen’ eruit als categorie waarop genocide kan worden gepleegd, en hij haalt het fenomeen ‘culturele genocide’ eruit – hij had toen de Tataren en Tsjetsjenen al naar Siberië gedeporteerd. En dát wordt internationaal recht. Dus we moeten autonomer kijken: ik wil niet werken met de genocidedefinitie van Stalin.”

Leidt dit niet tot een soort genocide-inflatie?

„Nee, van inflatie zou sprake zijn als geweldsprocessen die niet zo ernstig zijn onterecht in het pantheon van genocides komen. Maar wat we nu zien, is dat genocidale processen die soms ernstiger zijn dan de genocides die wel in dat pantheon staan, niet meetellen. Schaal is ook van belang. De massamoord in Srebrenica is gebeurd op basis van religieuze etniciteit. Moeten we die 8.000 mannen dan wel tellen als genocide, maar die miljoenen ‘koelakken’, de zogenaamd rijke boeren die Stalin vermoorde, niet? Het meenemen van die politieke groepen leidt juist tot een beter, scherper genocideconcept.”

U doet zelf veel onderzoek naar de daders van genocidaal geweld, bijvoorbeeld in Syrië. Hoe werkt dat?

Üngör pakt z’n smartphone en opent Facebook. „Welke dader zullen we even bellen? Kunnen we nu doen, dan kletsen we even en stellen we hem wat vragen. Kijk, dit is een commandant van de Syrische geheime dienst, professioneel folteraar sinds de jaren ’90.”

Hij scrollt langs zijn tijdlijn en leest wat comments voor. „Sociale media hebben het daderonderzoek volkomen veranderd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon je niet even een SS-hoofdkwartier binnenlopen om wat antropologische vragen te stellen. Deze mensen op Facebook willen best praten omdat ze weten dat ze toch niet worden aangeklaagd.”

Wat kwam er uit de gesprekken met daders?

„Als mensen achteraf zeggen, ‘we konden niet weigeren, anders werden we zelf vermoord’, liegen ze meestal. Sommige van ‘mijn’ daders hebben gezegd dat er meerdere momenten waren dat ze hadden kunnen wegstappen. Een andere bevinding is dat daders eigenlijk niet veel nadenken over wat ze hebben gedaan. Dat komt door de druk waaronder ze staan: folteraar of beul is een heel zware baan. Vaak zijn ze bang, omdat ze ooggetuigen zijn van het geweld kunnen ze van hogerhand worden uitgeschakeld.”

Zijn daders nu anders dan vroeger?

„Het zijn millennials. Ze hebben smartphones en ze maken veel selfies - héél veel selfies - ook tijdens het moorden. Het geweld is nu meer een performance, dat geeft een nieuwe, 21e-eeuwse dynamiek. Omdat ze die camera hebben, gaan ze op zoek naar interessante dingen om te filmen. Die beelden sturen ze dan rond in gesloten Telegram-groepen van daders, waarvan we sommigen hebben ingezien.”

Is wat Assad doet eigenlijk genocide?

„Ik hou er niet zo van genocide te zien als een soort lichtknopje dat je aan of uit kan knippen. Het is meer een dimmer. Er zijn zeker aspecten aan het geweld van Assad die je genocidaal kan noemen. In een stad als Damascus had je buurten van 100.000 mensen, waar hooguit 3.000 de straat opgingen om te demonstreren. Als je dan het hele gebied uitroeit met chemische wapens, val je een groepsidentiteit aan die geen onderscheid maakt tussen wie wat heeft gedaan. Dat is geweld tegen mensen om wat ze zijn. En dus kan ik niet anders dan concluderen dat het in ieder geval in ons onderzoeksgebied moet worden bediscussieerd. ”

Voor de toekomst van uw vakgebied pleit u naast een beter genocidebegrip ook tegen overspecialisatie.

„Je hebt wetenschappers die zo betrokken zijn bij hun ‘eigen’ genocide dat ze geen distantie meer hebben. Dan krijg je een gebrek aan empathie. Iedereen denkt dat zijn eigen genocide het ergste was en alle aandacht verdient. Ik snap het, maar je moet ook nadenken over het lijden van anderen. En het kan er bij jongere generaties voor zorgen dat ze genocides gaan misbruiken en denken ‘alleen wij zijn belangrijk’.

„Verongelijkt zelfmedelijden als ‘de holocaust krijgt alle aandacht, wij krijgen nooit iets,’ kan leiden tot narcistisch nationalisme. Wat je trouwens ook ziet onder rechtse politici in Israël, of zelfs in Duitsland: onze genocide was de ‘beste’! Zo kun je genocide nooit begrijpen.”