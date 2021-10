Honderdduizenden liters olie gelekt in kustwateren bij Californië

In de oceaan voor de kust van Californië zijn dit weekend grote hoeveelheden olie gelekt, vermoedelijk afkomstig uit een doorgebroken pijpleiding bij een nabijgelegen booreiland. Dat melden Amerikaanse media, waaronder de Los Angeles Times. Op het strand van Huntington Beach, gelegen op zo’n 56 kilometer van het centrum van Los Angeles, zijn de afgelopen uren meerdere dode vissen en vogels aangespoeld.

Een woordvoerder van de gemeente schat dat zo’n 480.000 liter olie in de kustwateren is terechtgekomen. De olievlek strekt zich uit over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer. Hoewel het lek nog niet volledig is verholpen, zijn de eerste reparatiewerkzaamheden inmiddels verricht. De oorzaak van de doorbraak is niet bekend.

De autoriteiten roepen iedereen op om voorlopig uit de buurt van het met olie besmeurde strand te blijven. De concrete gevolgen van het lek op onder meer de biodiversiteit moeten nog blijken, maar ambtenaren zeggen tegen de LA Times al rekening te houden met „aanzienlijke ecologische gevolgen”.

De lekkage van brandstof is nu al groter dan die in 2007 in de Baai van San Francisco. Door een botsing van een containerschip met de San Francisco-Oakland Bay Bridge lekte destijds ruim 200.000 liter aan zogeheten bunkerbrandstoffen (ruwe stookolie en kerosine) de baai in. Zo’n 6.800 vogels werden daarbij gedood.