Duizenden demonstranten in de VS voor recht op abortus

Duizenden demonstranten zijn zaterdag in verschillende steden in de Verenigde Staten de straat opgegaan om te protesteren tegen de nieuwe abortuswet in Texas. Dat melden Amerikaanse media. De nieuwe wet in Texas zorgt er in die staat voor dat iedereen die ‘helpt’ bij een abortus vanaf zes weken zwangerschap aangeklaagd kan worden. Effectief betekent dat dat abortussen na zes weken niet meer mogelijk zijn.

Daarnaast zijn de demonstranten bang dat het Amerikaanse Hooggerechtshof voor het hele land abortusrestricties toestaat. Het Hof buigt zich de komende maanden over een nieuwe wet in Mississippi die abortussen verbiedt na vijftien weken zwangerschap, bijna tien weken voordat een foetus levensvatbaar is. Een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 1973, Roe vs. Wade, beschermde het recht op abortus juist tot dit punt wanneer een foetus buiten de baarmoeder zou overleven. Als het overwegend conservatieve Hof de wet in Mississippi toestaat, kunnen meer staten in het land restricties doorvoeren.

Landelijk waren er zaterdag meer dan zeshonderd demonstraties. „Het maakt niet uit waar je woont of waar je bent, dit is een duister moment”, zei de directeur van Planned Parenthood, een organisatie die zich inzet voor gezondheidszorg aan zwangere vrouwen, bij de mars in Washington D.C. Tegelijkertijd waren er ook groepen anti-abortusdemonstranten op de been. Zij willen juist dat er overal in het land abortuswetten worden ingevoerd zoals in Texas.

