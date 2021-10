De nieuwe psychiater verleidde haar

Het is niet zo, zegt de Vlaamse oud-psychiater Frans-André (79), dat „zijn taak” zich beperkte tot het „voorschrijven van een of andere medicatie”. Aan het begin van zijn zitting had hij naar zijn hoofd gegrepen, zijn nieuwe hoorapparaat „werkt nog niet naar behoren”, maar nu is zijn stem fel en vol van verontwaardiging.

De rechtbankvoorzitter wil weten hoe Frans-André de ervaring met zijn patiënte dan zou beschrijven. „Was er een afhankelijkheidsrelatie?”

Zij prees hem de hemel in, gaat Frans-André verder. „Ik was een nieuw persoon voor haar, met een ongewone insteek die ervoor zorgde dat we niet alleen haar psychisch welzijn maar ook aan haar lichamelijke probleem aandacht gaven. Daar sprak ze in geuren en kleuren over, zoals men dat in Nederland zegt. Als een verliefde tiener die in één keer het geluk zag.”

De voorzitter probeert het nog eens: „Heeft een psychiater overwicht op een patiënt?”

„Wat mijn beleving betreft is het antwoord dat ik nooit overwicht had. Zeker niet in Nederland. Dat moet met hoofdletters geschreven worden: de patiënt houdt de regie.”

„U bent bij haar thuis geweest. Is het normaal dat een psychiater bij patiënten thuis komt?”

Hij gaf zijn patiënte zijn privé-nummer en zij gaf hem een huissleutel.

De voorzitter: „Ze verklaarde dat u seks met haar had. Is dat zo?”

„Neen, neen! Ze was een dame die goed gekleed was en zich zeer correct gedroeg.”

„U ook?”

„Ja.”

Ze hield niet van zijn opmerkingen en „joodse mopjes”, verklaarde de patiënte tegen de politie, maar Frans-André – inmiddels gepensioneerd en verwijderd uit het BIG-register – verleidde haar. Bij haar thuis aten ze een broodje kaas op maandag, vissalade op dinsdag en kalfsoester op woensdag, leest de voorzitter voor. Tegen de verdachte: „U schudt nee?” Neen, neen, zegt Frans-André. Dat zijn „zaken” die hem „niet smaken”. Maar, ja, hij is wel „drie keer over de deurdrempel” geweest.

„Ja”, zegt de voorzitter. „Drie keer, dat zegt zij ook. En dat jullie twee keer seks hadden.” Ze zaten wat te praten, verklaarde de patiënte, en toen zei hij dat ze zich moest uitkleden. Door Frans-André zouden haar psychische klachten zijn verergerd. Ze kan het niet aan om hem in de rechtszaal onder ogen te komen.

De voorzitter: „Was het volgens het protocol van uw werkgever toegestaan seks te hebben met patiënten?”

„Wat is dit voor vraag?! Daarvoor hoef je het protocol toch niet te kennen! Seks met patiënten is al tientallen jaren niet meer toegestaan.”

Van wat er op de bewuste dagen gebeurde is niet veel bewijs, al zijn er wel berichten bewaard gebleven. Frans-André pakt de uitgeprinte WhatsAppgesprekken uit de aktetas die hij de hele zitting op zijn schoot houdt. De patiënte stuurde naar hem dat ze hem miste. Hij reageerde: „Dit is nog een ziekte erbij!! Alleen voor mensen die een absoluut geheim kunnen houden, is behandeling mogelijk.”

Hij heeft zijn patiënte onderschat, zegt oud-psychiater Frans-André

Wát bedoelde hij dáár dan mee?, wil de voorzitter weten. Hij zegt nu: „Je moet niet vergeten dat ze in haar aandoening zeer speels en provocatief kan zijn en zeer uitdagend, daar moet je rekening mee houden.”

Het gaat om áándacht, legt Frans-André uit. „Met deze mensen is het ver boven het dak of ver onder in de kelder, maar het is nooit grijs.”

Maar, probeert de voorzitter, „is dat niet het moment dat u afstand had moeten nemen?” Frans-André heeft haar „onderschat”, zegt hij. „Je zou mij kunnen verwijten dat ik onvoldoende alert ben geweest.”

Het verhaal van de patïente is „onbetrouwbaar”, vindt de advocaat van Frans-André. Hij zegt ook dat zijn cliënt al jaren impotent is en erectieproblemen heeft.

De rechter schuift dat terzijde. De psychiater wordt veroordeeld voor het plegen van ontuchtelijke handelingen met een patiënte en krijgt een taakstraf van zestig uur – er is rekening mee gehouden dat dit zich in 2017 afspeelde en de ‘redelijke termijn’ is overschreden. Dat Frans-André „op geen enkele wijze” verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, rekent de rechtbank hem „zwaar aan”.