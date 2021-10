Dansdagen met appèl op Den Haag: beschouw diversiteit in brede zin

De Nederlandse Dansdagen, deze week in Maastricht, zijn dit jaar gewoon weer live, al is er ook nog een klein online-aanbod. Zo is de Staat van de Nederlandse Dans – vast onderdeel – ook thuis te bekijken.

De rede werd vrijdag uitgesproken door choreografe Conny Janssen. Vanuit haar natuurlijke bescheidenheid en met relativerende verwijzing naar urgente toestanden in bijvoorbeeld de zorg mijmerde zij over verlies en winst van Covid-19. Janssen riep op de solidariteit te behouden en onderlinge samenwerking te vergroten. Niet nieuw, wel prikkelend was haar kritiek op de universele, door de overheid gehanteerde meetlat op het gebied van educatie, diversiteit en inclusie voor totaal verschillende dansgezelschappen.

Het gevolg van dergelijk beleid is, aldus Janssen, „dat we al watertrappelend naar adem happen en ons concurrenten van elkaar wanen. Waarom creëren we niet met elkaar een fijnmazig web van diversiteit. Waarom stellen we de politiek niet voor om ruimere kaders te omschrijven, waarbij ieder gezelschap, iedere maker vanuit zijn eigen expertise, autonomie en drive kan laten zien wat hij of zij toevoegt aan het palet, in plaats van allemaal dezelfde route te lopen. Laat subsidievoorwaarden en prestatie-eisen ‘meeademen’ met de grote diversiteit van de sector.”

De danssector, concludeerde zij, moet zelf de regie nemen en waar nodig een duidelijk ‘nee’ laten horen.

Krachtenspel

Janssen werd op haar wenken bediend: tijdens het Debat van de Nederlandse Dans in de Sint Janskerk deelde Dansdagendirecteur Ronald Wintjens dat er met vertegenwoordigers vanuit verschillende sub-sectoren al wordt gewerkt aan een notitie voor nieuw beleid. Maar concrete resultaten leverde het debat niet op: bekende knelpunten werden benoemd en oude ideeën geopperd, zoals een gezamenlijke danspromotie.

Onder leiding van Wintjens zijn de Nederlandse Dansdagen uitgegroeid van een weekend tot een festival van een week, met naast ‘inhaalmogelijkheden’ voor bestaande voorstellingen ook presentaties van nieuw werk. Zoals dat van Anouk van Dijk die zich, weergekeerd na zeven succesvolle Australische jaren, met het duet Common Grounds meteen kandideerde voor de Zwaan, de prijs voor beste dansproductie van het nog jonge seizoen.

Common Grounds is een prachtig en hecht opgebouwde verhandeling over gelijkenis en (on)gelijkheid, een voortdurend samen- en krachtenspel rond saamhorigheid en scheuring. In de onopgesmuktheid van het Maastrichtse Landbouwbelang (voormalig graanpakhuis, nu culturele vrijplaats) kwam de geconcentreerde uitvoering door Tara Jade Samaya en Richard Cilli uitstekend tot zijn recht.

Erepijs voor Greco en Scholten

Tijdens het Gala van de Nederlandse Dans regende het vrijdagavond dansprijzen. De lange avond werd opgevrolijkt door een onverwacht gebaar van choreograaf Dalton Jansen. Hij weigerde de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht, althans, hij deelde de cheque van € 10.000 met de twee andere genomineerden. Prijzen voor de kunst zijn onzin, vindt hij. De staartdeling die dat veroorzaakte, noopte de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-Te Strake tot het besluit de prijs dit jaar naar € 15.000 op te hogen. Dat rekent makkelijker. Jansen vroeg zich ook af waar, in het algemeen, de zwarte dansers op het toneel bleven. Een verwijt dat na de pauze juist enigszins werd gelogenstraft.

Honey Eavis, choreograaf van jeugddansvoorstellingen, zag zich voor een dilemma geplaatst. De oudgediende in de hiphopscene ontving de prijs van de Dansdagen Jong Publiek, ná Jansens genereuze speech. Gedachte: „Verdorie, nou moet ik natuurlijk óók delen. Maar ik kan het geld zo goed gebruiken.”

De Gouden Zwaan wordt niet ieder jaar uitgereikt. Dit jaar ging deze erepijs naar Emio Greco en Pieter C. Scholten, choreografenkoppel en oprichters van Internationaal Choreografisch Kunstencentrum Amsterdam (ICKamsterdam), voor hun belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse dans. Het dankwoord annex artistiek credo van Pieter C. Scholten over het ‘intuïtieve lichaam’ had enigszins de klank van het ritmisch beroeren van de borstkas. Niet nodig: de betekenis van het duo en ICK wordt alom gerespecteerd.

Nederlandse Dansdagen, gezien 1 en 2/9 div. loc. Maastricht. Aldaar nog t/m 7 okt. Inl: , gezien 1 en 2/9 div. loc. Maastricht. Aldaar nog t/m 7 okt. Inl: nederlandsedansdagen.nl

Zwanen en Dansspeld uitgereikt

Naast de Gouden Zwaan werden ook de Zwanen voor beste dansprestatie en dansproductie van het seizoen uitgereikt – prijzen die uitgaan van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Chloé Albaret, gezichtsbepalend danseres van het Nederlands Dans Theater ontving de onderscheiding voor Aperture van Edward Clug waarin zij aldus het juryverslag „op fenomenale wijze schakelt tussen ingehouden emoties en expressief verlangen.” De prijs voor beste dansproductie ging naar De Panter van Dunja Jocic, een livestream en ook qua thematiek over ingesloten zijn en de verwarring tussen de digitale en fysieke werkelijkheid helemaal van het Covid-jaar. Lees ook dit interview met Toer van Schayk Choreograaf Toer van Schayk kreeg de eerste Dansspeld op de revers. De 85-jarige werd onderscheiden om zijn decennialange ‘kennis, wijsheid en eigenzinnigheid.’