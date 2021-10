Critici Oegandese president Museveni verder in het nauw

Een bananenverkoper en een bewaker uit het Oegandese dorp Tagga waren deze zomer fietsend op weg naar huis toen ze moesten afstappen omdat de helling te steil werd. Terwijl ze met de fiets aan de hand omhoog liepen, werden ze vanuit de koffiestruiken langs de weg belaagd en zo hard op hun hoofd geslagen dat ze stierven. Het was de eerste van zeker 26 mysterieuze moorden in de districten Lwengo en Makasa. Alle slachtoffers werden gedood met machetes.

Op 8 september arresteerde de politie Muhammed Ssegirinya en Allan Ssewanyana, beiden parlementsleden namens het Platform van Nationale Eenheid (NUP), de partij van de populaire zanger en ex-presidentskandidaat Bobi Wine. Zij worden beschuldigd van „terrorisme”, het „ondersteunen van terrorisme” en het beramen van zes van de moorden. „Willen ze ons nu vertellen dat Oegandezen zo goedgelovig zijn dat ze de onzin geloven dat dít de meesterbreinen zijn?”, reageerde hun advocaat woedend. Hij sprak van een „politieke vervolging” van zijn cliënten.

Bobi Wine, de artiestennaam van Robert Kyagulanyi, kreeg bij de presidentsverkiezingen van februari volgens de officiële cijfers 35 procent van de stemmen, na een uiterst gewelddadig verlopen campagnetijd. Bij botsingen tussen de politie en oppositieaanhangers vielen in die periode zeker 54 doden. Omdat op de verkiezingsdag zelf sprake zou zijn van stembusfraude, vocht zijn partij de uitslag aan.

In de twee districten waar de moorden plaatshadden, had tussen de 66 en 75 procent van de kiezers op de NUP gestemd – en dat volgens de officiële uitslagen. „Veel mensen denken dat de arrestaties van Ssegirinya en Ssewanyana bedoeld zijn om de oppositie zwart te maken, en te voorkomen dat mensen ooit weer op de NUP stemmen”, zegt Kato Mukasa, mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de Uganda Humanist Association, telefonisch vanuit Kampala. Hij kent de twee slachtoffers uit Tagga. „Eén was een ouder van een leerling op de school die onze organisatie daar runt. Het waren buren van me. De mensen in mijn geboortestreek zijn nog altijd bang om hun huis te verlaten.”

De politie zegt een twintigtal mensen te hebben gearresteerd. Een aantal van hen zou de twee NUP-parlementsleden hebben aangewezen als aanstichters van de moordpartij, bedoeld om „angst te zaaien onder de bevolking, zodat ze de regering gaan haten”, zoals een politiewoordvoerder het formuleerde.

Mukasa hecht weinig waarde aan de beschuldiging. „We hebben een geschiedenis waarin onze autoriteiten bewijzen tegen politici vervalsen.” Hij doelt onder meer op de arrestatie van Bobi Wine in 2018 wegens verboden wapenbezit, waarna de politie de pers twee AK47’s en een pistool toonde, die in Wines hotelkamer zouden zijn gevonden, om kort daarop de aanklacht in te trekken. Ook Wines huisarrest na de verkiezingsdag, dat op last van de rechter werd opgeheven, zou zijn gebaseerd op „bewijs” dat hij had opgeroepen tot geweld, waarvan nooit meer iets werd vernomen.

Snikkende verdachte

President Yoweri Museveni lijkt na de ophef rond de verkiezingen iets aan zijn imago op het gebied van de mensenrechten te hebben willen doen. In een speech op televisie hekelde hij half augustus het politiegeweld. „Het is verkeerd om arrestanten te slaan”, zei hij na beelden getoond te hebben van een snikkende verdachte die verklaarde dat de politie hem met stokken had geslagen. „Je ondermijnt je eigen zaak als de rechter ontdekt dat je informatie verkreeg door marteling. Ten tweede kan iemand die geslagen wordt valse getuigenissen afleggen.”

Activiteiten van non-gouvernementele organisaties zijn voor onbepaalde tijd geschrapt

Eerst zien, dan geloven, reageerden activisten op de plotselinge bekering van Museveni tot de mensenrechten. De sceptici leken al snel gelijk te krijgen: vijf dagen na de speech kregen 54 non-gouvernementele organisaties te horen dat hun activiteiten per direct voor onbepaalde tijd waren opgeschort. Volgens het NGO Bureau, een regeringsorgaan, hadden ze niet voldaan aan bepaalde regels, zoals het insturen van de jaarrekening over 2020.

Heksenjacht

Het verbod op de ngo’s is „een heksenjacht” tegen organisaties „die zich bijna allemaal inzetten voor bewustwording van Oegandezen en voorlichting over hun rechten”, reageert Shibolo Awali, directeur van Triumph, een ngo die zich bezighoudt met „controversiële” mensenrechtenkwesties als de rechten van homoseksuelen.

Het NGO Bureau bestaat sinds 2016, als uitvloeisel van een nieuwe, strengere wet voor ngo’s, zegt hij vanuit Kampala. „Volgens die wet kan de politie elk moment je kantoor binnenkomen om te controleren wat je doet. Burgerrechtenorganisatie Chapter Four vond dit strijdig met het recht op privacy en op vergadering en stapte naar de rechter.” De organisatie is een van de bekendste ngo’s waarvan het werk is stilgelegd.

Ambassadeurs van EU-landen, onder wie die van Nederland, hebben in gesprekken in Kampala geprotesteerd tegen het stilleggen van de 54 ngo’s. Twee daarvan krijgen indirect steun van Nederland, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ze wil niet zeggen welke „om hen niet in moeilijkheden te brengen”. Hoe Oeganda reageerde, wil ze evenmin kwijt. Dat zou verdere gesprekken „moeilijker” maken en „niet bijdragen aan een oplossing”.

NUP-parlementslid Allan Ssewanyana is 23 september vrijgekomen op borgtocht, om na enkele minuten te worden meegenomen door veiligheidsagenten in burger. Er waren „nieuwe beschuldigingen” van „verraad” en „oproepen tot geweld”, aldus de politie later. Muhammed Ssegirinya kwam maandag vrij op borgtocht en werd ook direct weer opgepakt.

Bobi Wine reageerde meteen door in een tweet te verwijzen naar de speech over mensenrechten van Museveni. De „ontvoering” van Ssewanyana na zijn vrijlating zou bewijzen dat Museveni niets meende van zijn toespraak. „We zeiden hem dat het slechts een kwestie van tijd was voor hij zou worden ontmaskerd.”