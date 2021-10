Broekers-Knol neemt woorden over evacuaties Afghaanse vluchtelingen terug

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie en Asiel, VVD) heeft zondag een aantal uitspraken over de evacuatie van Afghanen, die eerder dit weekend voor kritiek zorgden, teruggenomen. In een op de website van de Rijksoverheid gepubliceerde verklaring zegt Broekers-Knol dat ze sommige uitlatingen, die ze zaterdag deed in een interview met het AD, zorgvuldiger had moeten verwoorden of helemaal niet had moeten doen. De staatssecretaris kreeg kritiek van onder anderen Kamerleden van de drie coalitiepartijen D66, ChristenUnie en CDA.

Broekers-Knol sprak in het interview onder meer over de Afghanen die de afgelopen jaren de Nederlandse missie in hun land hebben geholpen, en daarom aanspraak maken op evacuatie door de Nederlandse overheid. Ze stelde dat er mogelijk nog honderdduizenden Afghanen uit het land gehaald willen worden, aantallen die het Nederlandse asielsysteem volgens haar niet aan kan. Ook zei de staatssecretaris dat het vertrek van deze mensen zorgt voor schadelijke braindrain, het fenomeen waarbij hoogopgeleiden hun land van herkomst massaal verlaten.

Het was de bedoeling om „dilemma’s te schetsen die verbonden zijn aan de vraagstukken rondom bescherming van mensen in nood wereldwijd en de mogelijkheden voor Nederland om daaraan bij te dragen”, zo stelt Broekers-Knol in de zondag gepubliceerde verklaring. „Mijn opmerkingen over de braindrain en de opvangcapaciteit waren in die algemene zin bedoeld”, aldus de staatssecretaris. „Ik had dat zorgvuldiger moeten verwoorden en betreur dat ik dat niet gedaan heb.” Ook had ze het „hypothetische aantal van 100.000” niet moeten noemen.

Nadat de Taliban medio augustus Kabul overnamen, evacueerde Nederland een kleine 1.900 mensen uit het land, onder wie bijna achthonderd mensen met de Nederlandse nationaliteit. Het is een omstreden onderwerp: volgens critici onderschatte de Nederlandse regering de fundamentalistische beweging en liet het zich overrompelen door de snelheid waarmee het land in handen van de Taliban viel. Velen die de Nederlandse missie hielpen en daarmee kans maken op evacuatie, konden niet op tijd weggehaald worden en bevinden zich nog in Afghanistan.