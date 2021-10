Brazilianen eisen bij demonstraties afzetting president Bolsonaro

Tienduizenden Brazilianen zijn zaterdag de straat opgegaan om te demonstreren tegen de extreemrechtse president Jair Bolsonaro, melden de Braziliaanse media. De organisatoren schatten dat alleen al in São Paolo 100.000 aanhangers samenkwamen. In zo’n zestig steden waren er demonstraties.

De demonstraties zijn georganiseerd vanuit de linkse oppositie, maar volgens de pers sloten ook een aantal rechtse demonstranten aan. De Brazilianen eisen de afzetting van Bolsonaro. Ze houden hem verantwoordelijk voor de slechte aanpak van de coronacrisis die leidde tot bijna 600.000 geregistreerde coronadoden. Bolsonaro heeft de coronapandemie vanaf het begin gebagatelliseerd en is een vaccinscepticus. Daarnaast zorgt de inflatie tot extra woede onder de bevolking. De inflatie leidt tot hoge voedsel-, gas- en brandstofprijzen, en hoge werkloosheid.

Om een afzettingsprocedure te starten moet de president een misdaad zijn begaan en „Bolsonaro is een crimineel”, zei Ciro Gomes, lid van de Democratische Arbeiderspartij in Brazilië, bij de demonstratie in Rio de Janeiro. „Hij valt de democratie aan, die honderdduizenden Braziliaanse staatsburgers heeft gedood.” Volgens Gomes zal de afzettingsprocedure sneller gaan als de huidige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden vertrekt.

