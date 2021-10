Body neutrality en meer over schoonheidsidealen in de podcast Lijf. Layla El-Dekmak onderzoekt hoe vrouwen kijken naar hun lichaam, en daarmee naar zichzelf. Dat doet ze op een speelse, maar tegelijkertijd intieme manier. Is het lichaam een bron van plezier en trots? Of van teleurstelling, verdriet en pijn? Hoe is dit geëvolueerd door de jaren heen en welke rol speelt cultuur hierin? El-Dekmak bespreekt met andere vrouwen en met psychologen het dwingende van het schoonheidsideaal, de verstoorde relatie met eten en het intergenerationele aspect. Uit de podcast blijkt onder meer hoe de vaak onbewuste boodschappen van ouders nog een leven lang invloed hebben op hoe vrouwen over hun lichaam denken. Hoe kunnen ouders bijdragen tot een gezond lichaamsbeeld van hun kind?

Gezondheid 3 afleveringen van 50 min. Radio 1 België