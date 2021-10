‘Opgepakte terreurverdachten hadden Rutte, Wilders en Baudet op het oog’

De negen terreurverdachten die vorige week in Eindhoven werden opgepakt wilden volgens de Telegraaf mogelijk een aanslag plegen op demissionair premier Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. De politie en het OM nemen de dreiging tegen de politici zeer serieus, schrijft de krant.

Het gaat om negen mannen met de Nederlandse nationaliteit van tussen de 18 en 31 jaar oud die zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtengoed van ISIS, liet het OM vorige week weten toen ze werden opgepakt. De verdenking luidt „het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf”. Het is niet duidelijk in welk stadium de planning van een aanslag volgens de informatie van het OM was.

De terroristische dreiging staat los van de dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad waar de Telegraaf begin deze week over schreef en waardoor de beveiling van premier Rutte fors werd opgeschroefd.

Advocaat Peter Plasman, die twee van de verdachten bijstaat, erkent in de Telegraaf dat er binnen de Eindhovense groep „heel nare teksten” over de politici zijn uitgewisseld, maar stelt dat niet is gebleken dat er een begin was van een serieus plan. „Er is bij hen niets aangetroffen dat duidt op enige affiniteit met het jihadistische gedachtegoed. Ze zijn nog nooit in aanraking met justitie geweest en zij leiden een regulier leven”, zegt Plasman.

Er werden bij het doorzoeken van de woningen van de mannen geen wapens of explosieven aangetroffen, meldde het OM vorige week. Wel zijn computers en harde schijven in beslag genomen.