Parijs-Roubaix voor vrouwen werd een hype, en dat was nodig

Een aanstekelijke opwinding in de straten van Denain, Noord-Frankrijk, op een grauwe zaterdagochtend in oktober. Een speaker in een opengeklapte bestelbus aan de Rue de Villars maakt zo vaak als ze kan melding van de historische dag die aanstonds is. Voor het eerst gaat de vrouweneditie van Parijs-Roubaix verreden worden, 125 jaar later dan die van de mannen. Te laat vinden velen. Beter nu dan nooit zeggen anderen. Hoe het ook zij, de rensters die hier aan de start verschijnen, hebben al gewonnen voor ze een meter hebben gefietst. Ze doen eindelijk mee aan een van de meest heroïsche wielerkoersen op de kalender.

Burgemeester Anne-Lise Dufour-Tonini is trots dat haar stad decor is van een grote première in de sport. „Het is zo belangrijk dat vrouwen hun plek claimen in de maatschappij”, zegt ze. „Zodat we kunnen laten zien waartoe we in staat zijn. We zijn niets meer en niets minder dan mannen. En het wordt tijd dat we dat gaan laten zien.”

De hoofdrolspeelsters zelf schuifelen gespannen langs de media. Ze hebben geen idee wat ze kunnen verwachten. Janneke Ensing vreest voor de chaos aan het begin. In aanloop naar de eerste van zeventien kasseienstroken zal iedereen vooraan willen rijden. Het wordt wringen en vechten voor een goede positie en daar kijkt ze niet naar uit. „We zijn dit niet gewend, en zo….”, klinkt het aarzelend. Ze heeft haar ribben gekneusd bij een valpartij weken geleden en weet al dat ze de finish niet zal halen.

Even verderop staat de altijd vrolijke Cecilie Ludwig Uttrup . „Dit is dé dag”, zegt ze met een grote grijns op haar gezicht. „Hier hebben we zo lang op gewacht. We hebben dit nodig.” Als de Nederlandse renster Floortje Mackaij voorbijkomt, verspreekt een verslaggever zich bijna. „Kán je het…ehm…ik moet zeggen: kan je het góéd [over kasseien rijden]?” Ze heeft geen idee wat ze kan verwachten, zegt ze. „Dit is een nieuwe koers. Ik kijk ernaar uit.” Als ze weg is, wordt er gespeculeerd over in hoeverre de rensters last zullen hebben van het gerammel van de Noord-Franse kasseien, een onderwerp dat steevast onbesproken blijft in de voorspellingen over de mannenkoers.

Melige onwennigheid

Er heerst nog altijd een melige onwennigheid in de conservatieve wielersport. Het journaille bestaat voor de overgrote meerderheid uit mannen. Op het moment dat vrouwen hun rechtmatige positie opeisen, zoals nu in Parijs-Roubaix, volgt uit die hoek ontegenzeggelijk kramperig verzet. Vrijdag publiceerde de Belgische krant De Morgen een opiniestuk van een Belgische leerkracht en freelancejournalist die meldde niet graag naar vrouwenwielrennen te kijken omdat het er „flauw” aan toe gaat, en het peloton maar „mak” fietst. De auteur weet dat aan het gebrek aan testosteron en explosieve kracht. Hij ergerde zich ook aan sommige „overduidelijk niet goed afgetrainde deelneemsters”. Hij vergat erbij te vermelden dat een nog altijd steeds verder uitdijend deel van het peloton genoodzaakt is te werken voor of na een lange duurtraining op de fiets. En geld moet toeleggen voor materiaal en reiskosten. Het vrouwenwielrennen valt nog lang niet met de mannen te vergelijken. Daar is de sport nog veel te jong voor.

Dat de Amaury Sport Organisation (ASO), de grootste wielerorganisator ter wereld, na 125 jaar zo ver is ook een vrouweneditie van Parijs-Roubaix te organiseren, is een belangrijk signaal dat tot ver buiten Noord-Frankrijk zal weerklinken. Een instituut is overstag gegaan, beweegt mee met de tijd. Kwalijk blijft het verschil in prijzengeld; de winnaar mag 30.000 euro met zijn ploegmaten verdelen. De winnares moet het doen met iets meer dan 1.500 euro. Daar moeten na verdeling nog belastingen af.

Daar gaat het zaterdag niet al te veel over. Ervaren rensters hebben dit onderwerp al vaak aanhangig gemaakt, en voor veel verandering zorgde het zelden. Ze leerden dat ze met verontwaardiging hun doel niet bereiken. Annemiek van Vleuten zegt blij te zijn dat vrouwen Parijs-Roubaix eindelijk mogen rijden. Ze doet nog wel een oproep aan die andere machtige organisator, RCS uit Italië, die weigert een vrouweneditie van Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije te organiseren. Ze blijft vurig hopen voor het einde van haar carrière alle vijf wielermonumenten te kunnen rijden. Daar is media-aandacht voor nodig. Zolang grote tv-stations niet willen betalen voor de rechten, durven niet alle organisatoren te investeren. Maar op dat gebied lijkt de voorbije weken een belangrijke slag geslagen.

De hype

Nooit eerder werd een wielerwedstrijd voor vrouwen zo veel besproken in kranten en op televisie. De race zou in meer dan 180 landen live te volgen zijn. Nog niet van start tot finish, zoals bij de mannen, maar wel de laatste uren. De grootste mediapartijen zijn voor het eerst ingestapt. Het is de macht die de ASO heeft om verandering te bewerkstelligen.

De hype zwol ook aan omdat Parijs-Roubaix vanwege het coronavirus tot twee keer toe werd uitgesteld. En de wielerwereld keek nog eens extra uit naar de wedstrijd toen er regen werd voorspeld. De laatste natte editie van de Hel van het Noorden werd in 2002 gereden. Naar foto’s van besmeurde gezichten en frames wordt nog steeds verlekkerd gekeken.

Ellen van Dijk haalt de finish met hoofdpijn en schaafwonden aan de gehele rechterkant van haar lijf

Dit keer werd een beeld van vóór de wedstrijd iconisch. Een foto van Marianne Vos waarop te zien is dat ze de iconische douches naast de wielerbaan van Roubaix bezoekt, ging viraal op sociale media. Ze is zaterdag een van de favorieten voor de zege. Met haar handen gaat ze langs de stenen muurtjes waarop de namen van de mannelijke winnaars in gouden plaquetten staan gegraveerd. Ze heeft een vertwijfelende nieuwsgierigheid in haar ogen. Misschien vraagt ze zich of haar naam ook op de douches zal verschijnen, mocht ze als winnares over de streep komen op de wielerbaan van Roubaix. Vlak voor de start zegt ze uit te kijken naar „een groot spektakel.”

En dat wordt het. Wrang is het ergens dat de beslissing in de wedstrijd valt als de live-uitzendingen nog moeten beginnen. De Britse Lizzie Deignan komt niet helemaal zoals gepland al voor de eerste kassiestrook op kop te rijden en als ze omkijkt, ziet ze tot haar verbazing dat niemand haar heeft kunnen volgen. Ze besluit eerst op 75 procent van haar kunnen door te rijden. Als ze een minuut voorsprong heeft gepakt, mag ze van haar ploeg volle bak naar de finish.

Terwijl zij haar eigen lijnen kan kiezen, gaan achter haar rensters die in elkaars zog rijden bij bosjes onderuit. De kasseien liggen vol met drek. Het is eigenlijk geen doen op de dunne fietsbandjes. Vooral Ellen van Dijk gaat keihard tegen de grond, en meer dan eens. Ze zou de finish wel halen, met hoofdpijn en schaafwonden aan de gehele rechterkant van haar lijf. Het wordt een slijtageslag op de stroken. Een groot deel van het peloton komt buiten de tijdslimiet binnen. Maar de meesten hebben alsnog intens genoten van de wedstrijd waar ze zo lang slechts naar mochten kijken. Marjolein van ’t Geloof, dertiende, reed de race van haar dromen. Teniel Campbell kan niet wachten op de tweede editie, over een half jaar.

Perfecte wedstrijd voor Deignan

Alleen Marianne Vos doet een verwoede poging om Lizzie Deignan terug te halen, maar ze krijgt het gat niet kleiner dan een ruime minuut. De Britse rijdt op een paar keer glibberen na een perfecte wedstrijd. Ze fietst harder dan de organisatoren zich vooraf konden voorstellen – vijf minuten sneller dan het snelste tijdschema, aan een gemiddelde snelheid van bijna 40 kilometer per uur. Fietshandschoentjes draagt ze niet, dus de blaren staan in haar handen. Ook haar trouwring heeft ze af gelaten. Dat is voor het eerst.

Als ze het Vélodrome Jean Stablinski in Roubaix binnendendert gaat er luid gejuich op. De tribunes zitten vol met mensen die getuige wilden zijn van de eerste winnares van Parijs-Roubaix. De organisatie bevestigt dat ook haar naam op de muurtjes in de douche zal komen te staan. „Dit is een enorme stap voorwaarts”, zegt Deignan na afloop. „We zijn nu onderdeel van de geschiedenis. En er is geen weg meer terug.”