Hoe klinkt verliefdheid?

In deze lieve en artistieke podcast uit 2017 probeert Anke Van Meer te verklanken wat zich in verschillende hoofden afspeelt. Hoe klinkt afasie, en hoe verliefdheid? De podcast begint met haar vader, die op de fiets een herseninfarct kreeg en aanvankelijk alles ‘vogel’ noemde. Na ‘De klank van afasie’ bezocht ze ook een jongen die blind is, een vrouw die dementeert, een jonge vrouw die bang is (voor witte ruimtes, lege snelwegen, supermarkten), en een vrouw die haar man mist; hij zit in Afghanistan. Kortom: „Hoofden waarin het anders maalt dan in het onze.” In aflevering 4 gaat ze langs bij een jongen met het syndroom van Gilles de la Tourette: „Hoe klinkt het in het hoofd van iemand die op de meest ongepaste momenten de drang voelt om met zijn armen in het rond te zwaaien?”

Menselijke belangstelling 8 afleveringen van 20 min. Radio 1 België