Het verschil tussen Syrië en Den Haag

Onderhandelen is een ambacht. Wie het vaak doet, wordt er beter in. En als iemand in Den Haag veel heeft onderhandeld, is het Sigrid Kaag. Als je met een dictator als Bashar al-Assad over de ontwapening van zijn chemische wapens in Syrië hebt gesproken, hoorde je soms in maart, moet een kabinetsformatie ook lukken. Toch?

Maar de ene onderhandeling is de andere niet. Dat Kaag deze week draaide en haar blokkade met de ChristenUnie ophief, brengt de formatie na maanden van stilstand op gang. Maar was het ook slim? De Kaag van de afgelopen weken was in elk geval een héle andere Kaag dan de VN-topvrouw.

Je zou zeggen: de rolverdeling was al die tijd duidelijk. Sigrid Kaag, de gelouterde diplomaat die weet dat je ook je ergste vijand altijd te vriend moet houden. Wopke Hoekstra, de McKinsey-man die bereid is all-in te gaan en zijn schouders ophaalt als hij gehekeld wordt om zijn onderhandelingsstijl en zijn compromisloosheid. Mark Rutte, de manager die weet dat geduld en zwijgen zijn zaak ten goede komen.

Maar Kaag gedroeg zich anders. Neem nou de uithalen naar Rutte in de HJ Schoo-lezing, zegt Tim Masselink. Hij is onderhandelingsexpert en schreef een boek over de kunst ervan. Of kijk naar hoe Kaag in de Tweede Kamer aftrad zonder haar CDA-collega Ank Bijleveld vooraf in te lichten: bij Bijleveld was de verbazing van het gezicht af te lezen. „Dat verbaasde me. Zo’n doorgewinterde diplomaat als Kaag snapt als geen ander dat de lijnen áltijd moeten openblijven.”

Als je dan uithaalt, zegt Masselink, geef je van tevoren even een seintje: ik moet zo even boos zijn, voor mijn achterban. „Dat Kaag dat niet deed, is vreemd. Het lijkt me dat dat eerder de adviezen uit de cirkel om haar heen waren.”

Beste alternatief

De Kaag van deze week zocht wél het compromis. Logisch, zegt Masselink, want ze voelt ook „procesverantwoordelijkheid”: als D66 nu níet zou regeren, als grote en winnende partij, zou dat slecht vallen. Het is ook een kwestie van macht, zegt Stefan Szepesi. Hij adviseerde Tony Blair als onderhandelaar in het Midden-Oosten en leidt onderhandelaars op. „Of eigenlijk draait het om de vraag: wat is je beste alternatief?”

Macht aan tafel, zegt Szepesi, wordt bepaald door hoe goed het alternatief van de onderhandelende partijen is. Wie geen goed alternatief heeft, zal veel meer moeten slikken. „Nu maakte Remkes duidelijk: als dit niets wordt, komen er nieuwe verkiezingen. Dat is voor bijna alle partijen slecht. Maar de vraag is: voor welke partij is dat het állerslechtst? Die partij heeft dan een groter probleem dan de rest.”

Je zou verwachten dat dat het CDA is, niet D66 dat zo openlijk een concessie deed door te draaien. Maar dat is vast niet het hele verhaal, vermoedt Szepesi. „Het zou best zo kunnen zijn dat Hoekstra al aan Kaag duidelijk heeft gemaakt dat zijn partij straks tot veel concessies bereid is. Dan zeg je: jij neemt nu de reputatieschade op je, ik lever later weer in.”

En het tij zou wel eens mee kunnen zitten voor D66. Er komt meer klimaatbeleid, dat lijkt een feit – en anders dwingt het Urgenda-vonnis dat wel af. Door de stikstofcrisis is een kleinere veestapel binnen handbereik. En meer Europese samenwerking ligt voor de hand, na het miljardenbal dat de coronacrisis op gang bracht. Allemaal D66-thema’s. En er is geld om dat alles mogelijk te maken. Waarom zou je daar je naam niet aan verbinden en de successen claimen?

Politiek is anders

De crux, zegt Masselink, is de „schaduw van de toekomst”. Een beetje onderhandelaar kijkt voorbij de dag en de week, naar de verre toekomst. Hoe zullen we het doen bij nieuwe verkiezingen? Wat gaat er de komende jaren veranderen? Zit het tij mee? „Dat is ook de charme van de onderhandelingen”, aldus Masselink. „Misschien ging het sowieso al die kant op, maar nu kun je zeggen: dat hebben wíj gedaan.”

En zelfs met een geslaagde coalitie ben je er nog niet, waarschuwt Szepesi. „Dit is geen gewapend conflict. Als je er in vredesonderhandelingen uit komt, ben je echt elkaars partner. Je hebt dan als leider vaak je leven op het spel gezet door met de aartsvijand te gaan praten, dus je móét elkaar wel overeind houden als je elkaar eenmaal de hand hebt geschud. Politiek is anders: je ruilt meer uit, je kunt er altijd weer uitstappen.” Tja, nieuwe verkiezingen zijn zo geregeld. Al kun je je voorstellen dat Den Haag, aan het begin van de échte formatie na een dag of 200, in dát scenario geen trek heeft.

Rik Rutten