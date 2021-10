Het schaduwgevecht dat Den Haag zeven maanden lang in de greep had

Formaties gaan over machtsvorming – maar ook over de vorming van machtsvooruitzichten. Wie kwalificeert als de nieuwe kroonprins(es)?

En een voorname reden dat deze formatie een ellenlange aanloop kende - zeven maanden! - is dat de verkiezingsuitslag van maart te veel politici ruimte voor mooie machtsvooruitzichten bood.

D66-leider Sigrid Kaag voerde een sterke campagne en behaalde een onverwacht goed resultaat, en in D66 concludeerden ze: zodra premier Mark Rutte vertrokken is kan Kaag ons de grootste partij maken.

CDA-leider Wopke Hoekstra voerde een zwakke campagne en boekte een teleurstellende uitslag, maar aan de publiekswaardering voor zijn persoon zagen cijferaars in zijn partij: na Rutte heeft Hoekstra goede kans het hoogste ambt te bereiken.

Rutte zelf maakte de VVD voor de vierde keer op rij de grootste, maar deed dit in een gedepolitiseerde campagne, met slogans (‘Samen sterker verder’) die eerder appelleerden aan de lustrumviering van een wandelvereniging dan aan een politieke strijd.

Achteraf een dure keuze. Want omdat Rutte vóór de verkiezingen het gevecht meed, schreef oud-VVD-campagnemedewerker Mark Thiessen later in NRC, zou de Kamer hem daarna des te harder aanpakken.

Dit vermengde zich met de hoopvolle kansberekeningen in D66 en CDA over Kaag en Hoekstra, en alle toestanden daarna (‘Omtzigt, functie elders’, etc.) waren niet de reden maar de aanleiding om het gevecht na de verkiezingen verhevigd voort te zetten.

Dus terwijl het land een kabinetsformatie verwachtte, bleef Den Haag doende met eigen machtsvooruitzichten.

Het verklaarde ook de maandenlange strijd over de coalitievraag. Een progressiever kabinet (met PvdA-GroenLinks), dat D66 wilde, zou Kaags vooruitzichten hebben versterkt: dan zat haar electorale concurrentie in het kabinet, en kon zij haar middenpositie zonder veel risico uitbouwen.

Ook daarom wilden Hoekstra en Rutte verder met de bestaande coalitie (VVD-D66-CDA-CU): de beste manier om Kaag electoraal kwetsbaar te maken voor aanvallen van de linkse partijen, en de verdere groei van nieuw rechts (vooral van JA21) optimaal af te remmen.

En deze strijd, die talrijke onverwachte complicaties kende, is deze week dan eindelijk beslecht.

Je kon de uitkomst – inhoudelijke onderhandelingen met de oude coalitie - ook zien als de zoveelste aflevering in de serie: hoe (niet) om te gaan met een verkiezingszege.

Want bekijk de grote electorale surprises van deze eeuw (LPF 2002, Jan Marijnissen 2006, Wilders 2010, Samsom 2012, Baudet 2019, Kaag 2021) en je ziet de constante.

Partijen die niet de grootste worden en hun overwinning interpreteren als een op zichzelf staande prestatie, missen doorgaans de essentie: het gaat niet om de winst als zodanig, het gaat om de verzilvering ervan.

En Haagse politiek, hoe groots je die ook presenteert, blijft dan een wereld van kleine stapjes en smalle marges. Praktische oplossingen boven visionaire vergezichten.

Anders gezegd: wie een overwinning wil incasseren moet niet voortdurend de winnaar willen uithangen: Haagse winst kan het beste in bescheidenheid gerealiseerd worden.

Toch deed D66 de afgelopen maanden het omgekeerde. Op zichzelf was de wens om niet opnieuw met de CU te regeren vrij logisch: totdat Kaag D66-leider werd, gleed de partij sinds de vorming van Rutte III (in 2017) volgens de peilingen in een steile curve richting afgrond.

Maar de motivering van de afwijzing van de CU was zwak: gezien de coronacrisis, klimaatcrisis en wooncrisis kon je van de voltooid leven-wet nooit een centraal formatiethema maken. Kaags typering van de CU (‘roestige auto’) was bovendien nogal neerbuigend.

Later volgde de HJ Schoo-lezing, op zichzelf een goede en gematigde tekst waarvan de portée verloren ging door onverhoedse oneliners over Rutte en de Haagse omgangsvormen. Visieloos ritselen en regelen. Partijpolitieke emoties dempen met kopjes koffie.

Weer winnaarstaal zonder helder oogmerk.

Het was het moment waarop Kaags onderhandelingspartners hun geduld verloren. Zo feilloos was ze zelf ook niet, hoorde je. Er kwamen verhalen los over een vroeg moment in de formatie, 18 juni, waarop Kaag al liet vallen dat ze bereid was te praten over continuering van Rutte III.

In D66 werd dit krachtig ontkend, maar nadat ze woensdag koos voor onderhandelen met de oude coalitie hoorde je bevestigingen in vier andere partijen, waarbij PvdA en GroenLinks haar toen al tot de orde zouden hebben geroepen. In die partijen spraken ze deze week van „amateurisme’’ bij Kaag: scherpe posities innemen zonder de gevolgen voldoende te overdenken.

Het illustreerde ook dat de band in deze formatie tussen D66 en PvdA-GroenLinks naar de knoppen is. Precies wat VVD en CDA Kaag toewensten: linkse partijen die haar vanaf de flank onder vuur houden.

Ik maakte woensdagavond een rondje in de partij, en oud-D66-politici wezen op de eeuwige dubbelzinnigheid van D66-kiezers: erg gesteld op scherpte in het debat, maar afkeer als de partij Haagse brokken maakt. Dus Kaag kon deze week ook weinig anders.

Intussen belandde het CDA van Hoekstra in een diep electoraal wak, vooral door Pieter Omtzigt, en ook dat droeg deze week bij aan het ontnuchterende inzicht dat Rutte, ondanks alle kritiek, nog steeds verreweg de beste machtsvooruitzichten heeft.

Het illustreerde ook dat onredelijkheid in formaties een winnende tactiek blijft. Want waar Kaag deze week haar positie opgaf onder druk van nieuwe verkiezingen, hielden Hoekstra en Rutte, in die volgorde, vast aan hun zwak onderbouwde afwijzing van een coalitie met PvdA-GroenLinks.

Tactisch was hun keuze logisch – zij zijn beducht voor de concurrentie van nieuw rechts. Maar gezien de recente VVD-PvdA-coalitie (41 om 38 zetels, 2012-2017) is het getalsmatig onzinnig vier jaar later een probleem te maken van een coalitie waarin VVD en CDA samen 48 zetels zouden hebben, en PvdA-GL 17 zetels.

In een week waarin het ook ging om borrelpraat van de D66-spindokters toonde het aan dat Rutte de politiek ook in dit opzicht beheerst. Hij slaagde er vanaf de laatste campagneweek in om PvdA-GroenLinks uit te vergroten tot ‘een wolk linkse partijen’. Media namen de term bijna collectief over.

Maar omgekeerd had bijna niemand het inzake VVD en CDA over ‘een wolk rechtse partijen’, hoewel ook die twee elkaar vasthielden, met één verschil: de rechtse wolk was getalsmatig bijna driemaal zo groot.

Het bewees dat spinnen, écht spinnen - niet te verwarren met roddelen - een vak is waarmee politici enorme Haagse invloed kunnen uitoefenen.

Het heette dat de formatie deze week ‘een doorbraak’ beleefde, een wonderlijke woordkeuze: de formatie gaat feitelijk nu pas beginnen. In bespiegelingen leek het er vaak op dat de uitkomst al vaststaat, maar je had ook kenners die sceptisch zijn over het vermogen van D66, de CU én het CDA om in de onderhandelingen nieuwe nederlagen te incasseren.

Gert-Jan Segers typeerde Rutte III bij diens komst in 2017 als de laatste kans van het politieke midden. Een midden dat sinds de verkiezingen amper nog functioneerde: de laatste laatste kans van het politieke midden lijkt nu het hoogst haalbare.

Want een breekbaar geheel is het sowieso, en je kunt je afvragen of het ooit nog beter gaat worden - ook omdat je nu al weet dat een groot deel van de Tweede Kamer geen reden zal zien de komst van Rutte IV te vieren.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven