Enigszins onbekend in de buurt verifieer ik de route bij de buschauffeur: „U rijdt zo ook langs Amstelveen, toch?” Verbaasd kijkt hij mij aan. „Hoe weet jij dat?”

