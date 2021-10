Felle kritiek van coalitiepartijen op interview Broekers-Knol

Kamerleden van drie coalitiepartijen hebben zaterdag ontstemd gereageerd op het interview van demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie en Asiel, VVD) in het AD over de evacuatie van Afghanen naar Nederland. Volgens Broekers-Knol zouden er mogelijk honderdduizend Afghanen geëvacueerd willen worden. Een dergelijke migratie naar Nederland zou daarnaast een ‘braindrain’, waarbij hoogopgeleiden een land massaal verlaten, veroorzaken in Afghanistan, stelde de demissionair staatssecretaris.

Salima Belhaj, Kamerlid voor de D66, diende eerder een motie in waarin het kabinet werd opgeroepen iedereen die in Afghanistan voor Nederland werkte te evacueren. „Heb maar een woord voor haar uitspraken: afschuwelijk”, schrijft Belhaj op Twitter. „Ik blijf in ieder geval wél hard werken om de bedreigde Afghanen hierheen te halen”. Op hetzelfde medium noemt Don Ceder van de ChristenUnie de uitspraken van Broekers-Knol „zeer ongepast en pijnlijk”. Volgens Ceder doen de uitspraken „geen recht aan de mensen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt, maar niet tijdig zijn geëvacueerd”.

Bij het registreren van evacuatieverzoeken uit Afghanistan stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken een mailadres open waar 23.000 mails op binnen kwamen. „Als die 23.000 mails allemaal van één persoon zijn, en die willen allemaal vaak hun gezin meenemen - maal vijf, reken ik altijd maar - zijn dat 100.000 mensen”, stelt Broekers-Knol in het gewraakte interview. „Dat kunnen we niet aan”. Over een mogelijke braindrain zegt ze: „een land kan het toch niet hebben als de hele intelligentsia deze kant op komt? Dat is best iets om heel goed over na te denken.”

In een reactie in het AD zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk dat „zwaaien met potentieel 100.000 vluchtelingen echt onzin is”. Voglens Boswijk liggen de aantallen een stuk lager. „Dit interview van de staatssecretaris zorgt alleen maar voor misleiding en weer een hoop ruis”, zegt hij. Ook vanuit de oppositie klinken kritische geluiden. Zo noemt PvdA-Kamerlid Kati Piri het interview „hersenloos en harteloos”.