Europese ruimtesonde vliegt voor het eerst langs Mercurius

De Europese ruimtesonde BepiColombo is voor het eerst langs de planeet Mercurius gevlogen. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, meldt het Europese ruimteagentschap ESA. Daarbij zijn ook foto’s gemaakt van de planeet toen de sonde op duizend kilometer afstand van Mercurius vloog. Op het dichtste punt vloog de sonde op tweehonderd kilometer van Mercurius.

Doel van de ruimtemissie, opgezet door de ESA in samenwerking met Japan, is het verzamelen van data over het ontstaan en de samenstelling van Mercurius. Daarmee hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de kleinste planeet in het zonnestelsel, die tevens het dichtst bij de zon staat. De sonde bestaat uit een Europese en een Japanse satelliet en werd in 2018 gelanceerd.

Hand in hand gaan Japan en Europa naar Mercurius

Om Mercurius te bereiken moet er rekening gehouden worden met de zwaartekracht van de zon. De ruimtesonde vliegt in haar pogingen steeds dichterbij te komen daarom zes keer langs de planeet. De vlucht in de nacht van vrijdag op zaterdag was de eerste van deze zogeheten flyby’s. De tweede keer dat de sonde langs de planeet zal komen, is in juni 2022.

In 2025 moet de sonde volgens de planning in een stabiele baan om de planeet terechtkomen en kunnen landen. De twee satellieten op de sonde zullen op dat moment splitsen voor verschillende onderzoeken. Voordat de huidige vlucht langs Mercurius gemaakt werd, vloog de BepiColombo eerst een keer langs de aarde en twee keer langs Venus.

Correctie (2 oktober 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de BepiColombo oppervlaktemateriaal zal verzamelen. De BepiColombo zal echter niet landen op de planeet.