Duterte trekt zich na verkiezingen terug uit Filippijnse politiek

De Filippijnse president Rodrigo Duterte stelt zich niet kandidaat voor het vicepresidentschap bij de verkiezingen in mei 2022. Dat heeft hij zaterdag laten weten, melden internationale persbureaus. Volgens de grondwet is de president van de Filippijnen niet herkiesbaar, maar in politieke kringen werd er rekening mee gehouden dat de 76-jarige Duterte mogelijk vicepresident zou willen worden.

„Het overheersende gevoel onder Filipino’s is dat ik niet gekwalificeerd ben en dat het een schending van de grondwet zou zijn als ik me kandidaat zou stellen voor het vicepresidentschap”, zou Duterte tegen Filippijnse media hebben gezegd. Er is nog een mogelijkheid dat zijn dochter, Sara Duterte-Carpio, een gooi doet naar het presidentschap.

Duterte heeft belang bij een loyale opvolger, om hem te beschermen tegen mogelijke juridische stappen in zijn thuisland, of door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hij is berucht vanwege zijn uitzonderlijk harde beleid tegen drugscriminaliteit. Onder zijn bewind zouden op de Filippijnen tienduizenden burgers zonder proces zijn geëxecuteerd.

Afgelopen maand werd bekend dat het ICC een formeel onderzoek heeft goedgekeurd naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door Duterte.