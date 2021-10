Brassen en dichten tussen de veldslagen in

Knokken, moorden, dichten en drinken – schrijver en komiek Bart Van Loo bewerkte in 2019 zijn bestseller De Bourgondiërs tot podcast. Een goed alternatief voor wie geen zin heeft in een dikke pil. Ook in de podcast koppelt Van Loo vertelkracht aan een gedegen historische analyse. Afgewisseld met muziek uit die tijd vertelt hij het verhaal van de laatmiddeleeuwse hertogen die de bodem legden voor de Nederlanden, en volgens Van Loo ook voor de volksaard der Belgen. De hertogen stortten zich van de ene oorlog in de andere, dus het mag een wonder heten dat de Bourgondische eeuw (1384-1482) ook een bloeitijd was van de schone kunsten en de gastronomie: tijdens copieuze banketten van tientallen gangen genoten de gasten van spectaculaire culinaire creaties en de verrukkelijkste wijnen.

Geschiedenis 8 afleveringen van 75-100 min. Klara