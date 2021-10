#4 Nu kan de formatie écht beginnen

Na ruim zes maanden praten, ruzie maken, boos worden op elkaar en weer praten is het informateur Johan Remkes gelukt om vier partijen bij elkaar te zetten die bereid zijn met elkaar te praten over een nieuwe coalitie. Hij was de zesde die het probeerde. En de partijen die vanaf komende week met elkaar gaan praten weten hoe het is om met elkaar een kabinet te vormen: VVD, D66, CDA en ChristenUnie waren ook de partijen die het inmiddels demissionaire kabinet Rutte III mogelijk maakte.

In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je van Petra de Koning, Philip de Witt Wijnen en Lamyae Aharouay over hoe de formatie toch nog vlot werd getrokken – en door wie. En je hoort meer over het advies van Remkes.

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk.

Montage door Pieter Bakker.

@pdekoning // @PhilipDeWW // @LamyaeA // @IrisVerhulsdonk

Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.