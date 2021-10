Ziekenhuis redden met zonnepark. Kans of koehandel?

Terwijl ziekenhuisbestuurder Hennie Sanders op de fiets van de natuur geniet tijdens haar vakantie in Drenthe gaat de telefoon. Het is eind augustus als een journalist van RTV Noord belt. Het geheime, opzienbarende plan dat haar Ommelander Ziekenhuis uit de financiële problemen moest helpen, is naar buiten gekomen. In de weken erna reikt de commotie erover tot in Den Haag.

Sanders geeft tegenover NRC voor het eerst tekst en uitleg over de onrust die is ontstaan over haar afspraak. Vanaf het moment dat Sanders als bestuursvoorzitter instapt bij het Ommelander Ziekenhuis in 2019 heeft het ziekenhuis te maken met een uiterst penibele financiële situatie. Ze wordt benaderd door zonneparkbouwer Powerfield, of ze niet iets voor elkaar kunnen betekenen. Powerfield wil namelijk in de gemeente Oldambt een zonnepark aanleggen van 250 hectare. Dat zou het grootste Nederlandse zonnepark worden in de provincie die al overladen is met zonneparken en windmolens, terwijl veel bewoners juist de weidsheid en rust in het gebied koesteren. Maar om draagvlak te creëren in de regio stelt Powerfield voor het noodlijdende Ommelander Ziekenhuis een financiële injectie van 20 miljoen euro te schenken, áls het bedrijf het zonnepark van ongeveer vijfhonderd voetbalvelden mag bouwen. Alleen is dat niet op de grond van het ziekenhuis, maar kilometers verderop, aan de andere kant van de gemeente.

Sanders gaat in op het voorstel van Powerfield. Met een powerpointpresentatie bezoekt ze alle raadsfracties om uit te wijden over haar plannen het ziekenhuis uit de geldzorgen te halen, en de beoogde ‘oplossing’ van het zonnepark. Ze vraagt de raadsleden de plannen niet openbaar te maken.

Raadsleden voelen zich onder druk gezet door de ongebruikelijke lobby. Natuurlijk willen zij het noodlijdende ziekenhuis helpen – essentieel voor de zorg en werkgelegenheid in de dunbevolkte regio –, maar stemmen ze in, dan zitten ze met „een gigantisch zonnepark dat we niet willen”, zo zei Nico Postmus van Oldambt Aktief. In de Provinciale Staten is er ook onrust: gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (Economische zaken, CDA) neemt zelfs het woord „smeergeld” in de mond, citeren regionale media hem. In Den Haag worden Kamervragen gesteld door Henk Nijboer (PvdA). „Een ziekenhuis redden met een zonnepark? Dit is koehandel”, vindt het Groningse Kamerlid. In november maakt de gemeenteraad definitieve plannen over duurzame energie in de regio.

Maar wat is het verhaal van Powerfield en Sanders? De ziekenhuisbestuurder kiest ervoor een interview te geven over het bijzondere plan, Powerfield wil vragen alleen schriftelijk beantwoorden.

Schuldenberg

Ook voor Sanders kwam het voorstel van Powerfield onverwacht. Het was Henk Bleker, oud-staatssecretaris namens het CDA en tot maart dit jaar directeur van Powerfield, die het Ommelander Ziekenhuis benaderde. „Hij had iets interessants”, memoreert Sanders, om het ziekenhuis uit de financiële zorgen te helpen. Bleker wil geen vragen over zijn beleid bij Powerfield beantwoorden.

Het ziekenhuis worstelt met een schuldenberg van 85 miljoen euro op een omzet van 140 miljoen euro. De financiële malaise komt regelmatig in de publiciteit en zo kwam Powerfield op het idee om samen op te trekken. De subsidies voor nieuwe energie zijn hoog, concurrentie is er volop en een voorstel voor een zonnepark is aantrekkelijker als de omgeving meeprofiteert. In dit geval: het ziekenhuis.

Sanders had „de plicht” het voorstel van Powerfield serieus te nemen, zegt ze. „Ik ben verantwoordelijk voor het ziekenhuis, medewerkers en patiënten. Vanwege de financiële sterke positie die ik wil bereiken, moest ik er op z’n minst voor open staan.”

Een belangrijke voorwaarde was dat het ziekenhuis geen financieel risico zou lopen door te investeren. „Het is júllie plan”, had ze gezegd. Het ziekenhuis had in de bijeenkomsten zelf het getal van 20 miljoen euro genoemd. „We snapten wel: hier gaan we iets doen wat ongebruikelijk is, dus als we daar energie in steken, dan moet het ook zinvol zijn.” Daarom de voorwaarde: 20 miljoen euro om de schuldenberg wezenlijk te verlichten. Het geld zou ze gebruiken om leningen af te lossen en twee operatiekamers af te bouwen.

Daarbovenop kwam het ziekenhuis met het voorstel van een ‘onafhankelijk leefstijlfonds’ van 5 miljoen euro. Burgers zouden zelf ideeën kunnen aandragen voor preventie van gezondheidsproblemen in de – relatief ongezonde – regio. Powerfield ging akkoord met de 25 miljoen en zo ging Sanders lobbyen bij raadsleden. Maar het woord ‘lobby’ vindt Sanders zelf verkeerd. „Wij zijn geen lobby voor Powerfield.” De „insteek” die ze had, vertelt ze, toen ze de raadsfracties bezocht, was „de plannen voor financiële situatie van het ziekenhuis te bespreken”. En dus ook het zonnepark.

Heeft Sanders er begrip voor dat raadsleden zich voor het blok gezet voelden? Ze willen het noodlijdende ziekenhuis wel helpen, maar niet zo’n enorm zonnepark in hun gemeente. Powerfield is bovendien niet de enige die in het weidse landschap mogelijkheden ziet. Er liggen bij de gemeente aanvragen voor meer dan 900 hectare aan zonneparken. Terwijl de gemeente in een concept-plan heeft staan dat er ruimte is voor 100 hectare. Wat moesten raadsleden met dit voorstel?

„Natuurlijk verwachtten ze dit helemaal niet”, zegt Sanders, „dus dat snapte ik ook wel. Aan de andere kant: ik moest ergens een keer aankaarten dat deze kans voorbij is gekomen”. Ze zegt ook het „jammer te vinden dat dit gevoel is ontstaan. Het is nooit onze intentie geweest om het plan af te dwingen”.

Powerfield vindt het logisch dat Sanders de raadsfracties bezocht, in plaats van dat het bedrijf zelf reclame maakte voor het plan. „Momenteel is het ziekenhuis in de gevarenzone en de koppeling met de ontwikkeling van het zonnepark is een kans om hier uit te komen”, schrijft het bedrijf. „Het ziekenhuis lobbyt voor haar eigen bestaan. Powerfield voert haar eigen lobby voor de ontwikkeling van het zonnepark.”

Roerig verleden

Boven het OZG hangt de vraag of een faillissement in het verschiet ligt. In 2019 kwam het in acute geldnood en moest de accountant een waarschuwing geven over de jaarrekening.

Het OZG is dan pas een paar jaar oud, maar kent een ingewikkelde geschiedenis. De nieuwbouw – een fusie tussen de nu opgedoekte ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten – opende in de zomer van 2018. Hoewel uit een KPMG-onderzoek was gebleken dat een ziekenhuis bij het dorp Zuidbroek de meeste kans op levensvatbaarheid had, dwong het toenmalig provinciaal bestuur af dat het ziekenhuis bij Scheemda zou worden gebouwd. Het werd een ziekenhuis voor basiszorg, maar wel met alles erop en eraan: spoedeisende hulp, intensive care en een afdeling waar vrouwen kunnen bevallen. Als het omvalt, kunnen elfduizend Groningers bij een noodgeval niet meer binnen de landelijk afgesproken grens van drie kwartier naar een geschikt ziekenhuis worden gebracht.

De schuldenberg die samenhangt met de nieuwbouw – afgelopen december nog 85 miljoen euro – hangt als een donkere wolk boven het ziekenhuis. Kleine ziekenhuizen maken normaal hoogstens een paar miljoen winst per jaar.

Het Ommelander Ziekenhuis liep dan ook vrijwel direct tegen financiële problemen op. Patiënten wisten het ziekenhuis niet goed te vinden. „De mensen in Delfzijl waren hun ziekenhuis kwijt, en hadden nog niet het automatisme om hierheen te komen”, zegt Sanders. „We liggen dicht bij Veendam en Hoogezand, maar daar waren patiënten en huisartsen nog niet ingesteld om ons te kiezen. Mensen waren gewend aan andere ziekenhuizen.”

In de zomer van 2019 trad Sanders (62), voorheen directeur van een grote regionale zorggroep met verpleeghuizen, aan en begon ze te werken aan het reddingsprogramma Ommelander op Koers. In dat plan moet het ziekenhuis vóór 2027 weer financieel gezond zijn. Ze sneed in personeelskosten, probeerde nieuwe patiëntenstromen op gang te brengen en financiers te bewegen met gunstigere leningsvoorwaarden te komen. Dat laatste lukte bij het Universitair Medisch Centrum Groningen – dat financieel gezien het moederbedrijf is van het Ommelander Ziekenhuis – en de provincie Groningen. Bij ABN Amro en technologiebedrijf Siemens – dat naast een miljoenenlening ook apparatuur leverde voor het ziekenhuis – lukte het haar niet om grote aanpassingen te doen in hun contract.

Een jaar voor haar aantreden bij het OZG waren het Amsterdamse Slotervaarziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland failliet gegaan. „We hebben ziekenhuizen zien omvallen, terwijl we dachten dat het niet mogelijk was”, zei Sanders medio september tegen de gemeenteraad. De bestuurder had een uitnodiging geaccepteerd om raadsleden uitleg te geven over haar opzienbarende plan. Raadsleden hadden het gevoel dat hen het mes op de keel werd gezet, omdat het voortbestaan van het ziekenhuis in hun handen lag.

Het is níet zo, zegt Sanders dat ze tegen raadsleden heeft gezegd dat het ziekenhuis failliet gaat als het zonnepark er niet komt. „Ik heb gezegd dat het anders langer duurt om het ziekenhuis financieel stabiel te krijgen. Dus niet van: ik val direct om. Dat heb ik daar benadrukt.”

Dat Sanders er vertrouwen in heeft dat het ziekenhuis overleeft, komt doordat haar aanpak zorgt voor een miljoenenbesparing. Ook doet het ziekenhuis meer zorg die eerder door het Universitair Medisch Ziekenhuis Groningen werd gedaan. En er was een ‘gelukje’, het ziekenhuis verderop in Stadsknaal schaalde zijn afdelingen acute verloskunde en spoedeisende hulp af.

Raadsleden in Oldambt opperden of het Rijk het ziekenhuis niet kan helpen, in plaats van een commercieel bedrijf. „Ik heb aangegeven dat ik eerst mijn eigen verantwoordelijkheid oppak en zorg dat ik alle mogelijkheden verkend heb”, zegt Sanders. „We zitten nou eenmaal in een stelsel van marktwerking. Dat is de keuze van ons allemaal. Het is niet eenvoudig: wij zijn niet het enige kleine ziekenhuis dat het moeilijk heeft.”

Niks geregeld

Mag een (semi)publieke organisatie, zoals een ziekenhuis, lobbyen voor een privaat bedrijf? Lobbyen voor legitieme doeleinden is niet verboden, zegt Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden. Maar het is een andere vraag of het wenselijk is, zegt Timmermans. „En in dit geval vind ik het wel een grens overgaan.”

Publiek-privatesamenwerkingen zijn aan de orde van de dag, zegt Timmermans. „Maar dat een ziekenhuis de boer op gaat voor een zonnepark heb ik nog niet eerder gezien.” Hij wijst erop dat het gesprek van Sanders met de raadsleden over het zonnepark voorbij de medische zorgverlening gaat. „Vinden we het geoorloofd dat een ziekenhuis zich bemoeit met de publieke ruimte – het park wordt immers niet gebouwd op gronden van het ziekenhuis – en een financieel gewin heeft bij de komst van een zonnepark?”

De grotere kwestie is volgens Timmermans dat er in Nederland niks geregeld is over wie waar mag lobbyen. „In een volwassen democratie moet je landelijke afspraken maken over wat qua lobby gewenst is”, zegt Timmermans. „Anders hangt het van toevalligheden aan elkaar. Een noodlijdend ziekenhuis wordt misschien geholpen, omdat geen redelijke Nederlander een ziekenhuis over de kop wil laten gaan. Terwijl bijvoorbeeld een Tata Steel niet die gunfactor heeft.”

Powerfield noemt het plan een „win-win-win situatie”, om „snelle stappen te zetten in de energietransitie, het ziekenhuis en werkgelegenheid te behouden en bewoners kunnen profiteren van het leefstijlfonds”. Het blijft de vraag of de gemeente uiteindelijk zal instemmen. Het werkt nu aan een plan waarin 100 hectare bestemd is voor zonneparken, waarvan al elf op een industrieterrein is gebouwd. Als een kleiner terrein wordt goedgekeurd dan 250 hectare, schrijft Powerfield aan NRC, wordt het aan het ziekenhuis te schenken bedrag „navenant aangepast”. Maar daarmee is het ziekenhuis nog niet uit de gevarenzone, schrijft Powerfield.