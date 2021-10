Zeker negen doden bij brand in Roemeens ziekenhuis

Bij een brand op de intensive care-afdeling van een Roemeens ziekenhuis zijn vrijdag zeker negen mensen om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten gezegd tegen Roemeense media.

Het vuur in het ziekenhuis in de Oost-Roemeense stad Constanta, op zo’n 230 kilometer van hoofdstad Boekarest, ontstond ‘s ochtends vroeg. De oorzaak is nog onbekend. Op dat moment waren 113 bedden bezet, waaronder 10 op de intensive care. Volgens persbureau Reuters is op beelden te zien dat patiënten uit de ramen van de lagere verdiepingen van het ziekenhuis springen om zichzelf in veiligheid te brengen. Iedereen is inmiddels geëvacueerd en de brand is geblust.

Het is de derde dodelijke ziekenhuisbrand in Roemenië in minder dan een jaar. Afgelopen januari eiste een brand in het Matei Bals-ziekenhuis in Boekarest vijf slachtoffers. Bij een andere brand op een intensive care-afdeling in de noordelijke stad Piatra Neamt kwamen in november 2020 tien mensen om het leven. Eerder dit jaar zei de Roemeense president dat dergelijke tragedies „niet meer mogen gebeuren” en pleitte hij voor het opknappen van verouderde ziekenhuizen.

De gezondheidszorg in het land staat al jarenlang onder druk. Nergens in de Europese Unie wordt zo weinig geld besteed aan de gezondheidszorg als in Roemenië. Daarbovenop komt de coronacrisis, waarbij het aantal besmettingen afgelopen donderdag met twaalfduizend een nieuw dagelijks record bereikte.