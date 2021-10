‘Wij hebben veel getwijfeld over deze plek’

Mark: „Ik kom er steeds meer achter dat ik veel patronen die ik thuis heb meegekregen nu in mijn gezin toepas. ’s Avonds een boekje voorlezen aan de kinderen, bijvoorbeeld. Samen avondeten. Dat zijn we allebei van huis uit gewend. En structuur.”

In het kort Rachel (35) en Mark (41) Dijkstra zijn getrouwd en wonen samen met hun kinderen Rilou (8) en James (5) in een koophuis in Tilburg, vlak bij het centrum. Mark geeft marketinglessen op de creatieve afdeling van een mbo-school, Rachel is stylist voor particulieren en bij tv-programma’s. Samen verdienen ze bijna drie keer modaal.

Rachel: „Van structuur houden we allebei echt. Vooral als onze kinderen, Rilou en James, naar bed moeten, willen wij niet nog een uur bezig zijn. Of dat ze nog vijfhonderd keer naar beneden komen. Dat proberen we kort te houden. Je wilt zelf ook nog wat aan je avond hebben.”

Mark: „’s Ochtends hebben we ook een bepaalde routine.”

Rachel: „De kinderen kleden zichzelf vaak aan. Dan gaan ze naar beneden en eten ze aan tafel met zijn tweeën. Dat vind ik belangrijk. Als ze het op hebben, dan mogen ze nog even op de iPad, of tv kijken. We smeren om en om het brood voor de kinderen. Meestal moet Mark rond acht uur weg.”

Mark: „ Ik geef les op een mbo-school hier in Tilburg. Op de afdeling vormgeving geef ik het vak marketing. Ik probeer de creatieve leerlingen commercieel te laten nadenken. Naar mijn werk fiets ik, behalve als het regent.”

Rachel: „Dat kan ik in principe ook, ik heb een werkplek op drie minuten van ons huis. Ik ben stylist. Ik doe personal styling, dus een op een met particulieren. Daarnaast doe ik styling voor tv-programma’s. Ik werk met een bekende stylist samen. De ene keer kleed ik hem zelf aan, de andere keer werk ik bij programma’s waar hij styling doet en ik het voorbereidende werk. Als ik programma’s heb, moet ik echt om half zeven de deur uit. Die zijn altijd op projectbasis, een korte periode van een paar weken. Dan doet Mark meestal de kinderen ’s ochtends. Zij hebben twee vaste bso-dagen. En als ik een klus heb, hebben we opa’s en oma’s die ze kunnen opvangen.”

Ganzenborden

Mark: „’s Avonds, als Rachel niet laat thuis is, eten we heel traditioneel met zijn allen. En daarna proberen we er op een leuke manier een spelletje doorheen te drukken bij de kinderen. Ze zijn redelijk hooked geraakt aan schermen. Da’s niet per se slecht hoor, je moet mee in de ontwikkelingen. Maar we proberen ze te regelen voor ganzenborden.”

Rachel: „Of Wie is het?”

Mark: „James vindt het leuk om constant vragen te stellen en dan de verkeerd gezichtjes naar beneden te gooien. Rilou houdt van Rummikub. Ze is nu veel met cijfertjes bezig, omdat ze rekenen moeilijk vindt.”

Rachel: „Als ze naar bed zijn, kijken we een beetje tv. We zijn allebei niet echt van die lezers.”

Mark: „En ik kan verzanden in allerlei verzamelingen. Nu spaar ik oude winkeldisplays. Ik vind het leuk om uit te pluizen hoe oud zo’n ding is, wat het waard is. Hiervoor waren het voetbalplaatjes, of vintage fietsen. Meestal ben ik een paar maanden helemaal leip van iets. Dan heb ik het uitgeplozen en er een centje mee verdiend, en ga ik weer door naar het volgende.”

Vaak verhuisd

Mark: „We zijn hier vier jaar geleden komen wonen. De afgelopen tien jaar zijn we heel vaak verhuisd. Ik kom uit het noorden van het land, een dorpje bij Steenwijk.”

Rachel: „Ik uit Den Haag. We hebben eerst twee jaar in Utrecht gewoond.”

Mark: „Daarna vijf jaar in Den Haag, toen drie jaar in Rotterdam, toen een jaar in Barendrecht, en nu in Tilburg.”

Rachel: „Wij zijn voor mij naar Den Haag verhuisd. Daar is onze dochter geboren. Toen werd al het reizen naar Marks werk echt te veel in combinatie met een kleine. Daarom zijn we naar Rotterdam gegaan, een verbetering, maar we konden niet wonen in de wijk die we wilden. En Barendrecht paste absoluut niet bij ons. Toen zijn we in Tilburg gaan kijken. Ik wilde voorheen nooit naar het zuiden, maar omdat Mark er al werkte, voelde het niet heel vreemd.”

Mark: „Ik loop hier al zestien jaar rond.”

Rachel: „Dat zorgde wel voor wat meer rust. Ik heb het heel erg naar mijn zin.”

Mark: „Ik dacht: ik red me wel, maar ik hoop dat Rachel ook snel haar plekje gaat vinden. Dat is sinds een maandje of acht gelukt. Het heeft wel een tijdje geduurd.”

Rachel: „Je gaat van de Randstad naar Brabant, da’s toch wel anders. Ik deel een ruimte met andere ondernemers, toevallig allemaal vrouwen. Twee van hen zijn echt vriendinnen geworden.”

Mark: „Nu ik bij Rachel zie hoe goed het gaat en hoe leuk het is, is de wens naar meer sociale contacten bij mij helemaal aangewakkerd. Ik ben soms een beetje jaloers. Ik zie veel collega’s, maar niet ’s avonds of in het weekend. Ik denk dat ik de afgelopen tijd geleerd heb dat je moet zorgen dat je het geluk in jezelf zoekt, en niet alleen bij je partner of gezin.”

Rachel: „Da’s wel heel zwaar.”

Mark: „Vind ik niet. Ik haal extreem veel geluk uit mijn familie. Op je gezin leunen, dat kan alleen goed lopen als je ook individueel je dingen voor elkaar hebt.”

Rachel: „Ja oké, dat klopt wel.”

Mark: „Ik heb dat wel rijkelijk laat ingezien. Maar dat zit ook wel in mij. Ik ben echt een family man.”

Rachel: „Wij hebben samen veel getwijfeld over deze plek, maar die twijfel is nu een beetje naar de achtergrond geraakt.”

Mark: „Ik ben blij hier. Ik moet alleen wat meer gaan ondernemen buiten mijn werk om. En ik ben sociaal sterk genoeg om dat om te draaien, maar dat moet nu wel gaan gebeuren.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Vakantie Rachel heeft het in de zomer vaak rustiger, en Mark heeft door zijn leraarschap twee maanden vrij. Het gezin is deze zomer een week naar Griekenland geweest, Rachel en Mark gingen samen een midweek naar Valencia en het stel heeft veel avonden tot laat in hun tuin doorgebracht. Rachel: „Het was écht zomer.” Huisdieren Misschien ooit, als de kinderen groot zijn, komt er een hondje. Rachel: „We zijn overdag allemaal weg, dus nu kan het gewoon niet. Dat is zielig.” Spitsuur Tussen zeven en acht uur ’s avonds. Mark: „Dan zijn de kinderen moe en moeten ze naar bed. Dan worden ze soms een beetje vervelend. Zelf zijn we dan ook vaak aan het eind van ons Latijn.” Bedtijd James om half acht, Rilou om acht uur. Rachel en Mark gaan rond een uur of elf.