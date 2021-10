Wie in de zorg werkt, wil zorgen

Schroeven. Boren. Een perfect passend plaatje waardoor een gebroken enkel straks weer als nieuw is. Was handvaardigheid je lievelingsvak (en dat was zo in mijn geval), dan is dit onderwijs het walhalla. Het gaat om de cursus ‘basic principles of fracture management’ van het Zwitserse Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen. Onder begeleiding van ervaren traumachirurgen en orthopeden mogen wij, een nieuwe generatie chirurgen en orthopeden, een week lang knutselen. Professioneler gezegd: leren we hoe we de medemens netjes kunnen herstellen indien hij een bot breekt.

Emma Bruns is arts onderzoeker en chirurg in opleiding.

Iets maken en daarmee een ander helpen. Dat is wel het allerleukste van een ‘snijdend medisch specialisme’. Vraag het een plastisch chirurg, orthopeed of traumachirurg en allemaal zullen ze beamen dat een reconstructie met als resultaat een tevreden patiënt bijzonder veel genoegdoening schenkt. Dat kan overal ter wereld; van de meest moderne klinieken in Zwitserland tot in de uithoeken van Ethiopië.

Terwijl ik twee weken geleden met mijn collega’s in opleiding stond te boren en schroeven, verscheen er een op z’n minst opzienbarend rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’ stelt de WRR dat de economische grenzen van ons zorgsysteem in zicht zijn en dat scherpe keuzes noodzakelijk zijn. We worden immers steeds ouder en er is steeds meer mogelijk, op het gebied van behandelingen. De zorg wordt onbetaalbaar.

Daarnaast hebben we ook steeds meer ‘handen aan het bed’ nodig, en waar gaan we die überhaupt vandaan halen?

Tegelijkertijd stuitte ik op de documentaire The Rebel Surgeon (2016). Daarin wordt het verhaal van Erik Erichsen verteld, een Zweedse orthopeed die rond zijn vijftigste zijn vaderland voor Ethiopië verruilde. Hoewel het fantastisch is om te zien hoe hij met een stel tie-wraps, wielspaken en een boormachine van de lokale doe-het-zelfzaak nagenoeg perfecte reconstructies uitvoert, heeft de documentaire een veel belangrijkere boodschap voor zijn collega’s in de westerse wereld en voor de WRR.

Het was Erichsen niet om de heroïek of het avontuur te doen; hij voelde zich in eigen land steeds vaker een slaaf van de bureaucratie. Onder het mom van ‘veiligheid’ zat hij te veel achter een computer en stond hij te weinig aan het bed van een patiënt – om zorg te leveren, om iets te maken, kortom om datgene te doen waarvoor hij, ik en vele anderen geneeskunde hebben gestudeerd.

Consuminderen

Als chirurg in opleiding verbaas ik mij enigszins over het rapport van de WRR. Juist deze commissieleden, een groep professoren van kaliber, moeten ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor de lange termijn aandragen. Maar in plaats daarvan beperken ze zich tot een reactieve waarschuwing met als enige oplossing: ‘consuminderen’. Terwijl het zorglandschap er op de lange termijn echt totaal anders kan uitzien – maar dan moet er de komende jaren wel radicaal worden geïnvesteerd, onder meer in preventie.

De situatie is vergelijkbaar met de energiecrisis. De vraag is niet of we van de fossiele brandstoffen af moeten, maar hoe. In de zorg is de vraag niet of we moeten voorkomen dat zestigplussers heel veel zorg nodig hebben als gevolg van voorkombare ziekten als obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, maar hoe we die gaan geven.

Terecht zal de politiek zeggen dat dat de komende jaren het probleem nog niet zal oplossen en dat we dus ook moeten nadenken over de inrichting van de zorg op de middellange termijn. En dat brengt me bij de reden waarom Erichsen naar de Tropen vertrok: de bureaucratie. Zolang de zorg meer versnippert en elk ziekenhuis en elke huisartsenpraktijk zijn eigen elektronische systeem heeft, is de zorg zowel voor zorgverleners als voor patiënten een duur, ondoordringbaar oerwoud.

‘No bullshit’ zorg

In 2014, nadat ik zelf een periode in een streekziekenhuis in Zambia had gewerkt, schreef ik in NRC het artikel De essentie van de eenvoud. Zoals ook Erichsen in Ethiopië ondervond, maakt een omgeving met schaarse middelen het noodzakelijk om ‘no bullshit’ zorg te leveren: de administratie beperkt zich tot dat wat noodzakelijk is en het aantal commissies en werkgroepen die moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit zijn vooral aan het werk in plaats van aan het vergaderen.

Natuurlijk zijn er tal van ontwikkelingen in de westerse wereld (steriliteit, antibiotica, veiligheidschecks) die de zorg hebben verbeterd. Echter, die drang naar controle vanuit instanties die niet zelf actief zijn op de werkvloer, heeft geleid tot een systeem waarbij de papieren patiënt soms belangrijker lijkt dan de patiënt die voor je zit.

Terwijl ik een poging waag om een enkelbreuk te herstellen met een zogenaamde trekschroef (je boort een groot gat aan de dichtstbijzijnde kant van het bot en een kleiner gat aan de overzijde waardoor je de schroef loodrecht op de breuk bij het aandraaien compressie geeft), besef ik dat de voortgang die ik tijdens deze cursus maak niet zozeer voorkomt uit de handeling maar uit het inzicht. Begrijp iets, en het is makkelijker om het goed uit te voeren.

En dan denk ik weer aan het rapport. Juist van de Raad, waarin een aantal van de grootste denkers van Nederland zetelen, had ik meer verwacht. Ik had gehoopt dat ze Nederlandse politici zouden laten zien dat er een ander inzicht nodig is.

Dat repareren van gebroken botten en de improvisatie op de werkvloer kunnen we prima overlaten aan de professionals. Maar een nieuwe definitie van wat zorg is en hoe we ervoor zorgen dat zorgverleners kunnen zorgen – dat is de werkelijke vraag.

Misschien iets voor een volgende cursus: basic principles of health management.