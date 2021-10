Webwinkel Coolblue gaat deze maand naar de beurs

Webwinkel Coolblue wil deze maand naar de beurs in Amsterdam. Dat meldt het bedrijf vrijdag in een persverklaring. De beursgang bestaat voor een deel uit nieuw uit te geven aandelen, die 150 miljoen euro moeten gaan opbrengen. Ingewijden zeggen tegen Het Financieele Dagblad dat gemikt wordt op een beurswaarde van 3 tot maximaal 6 miljard euro.

Coolblue is voor ongeveer 50 procent in handen van oprichter Pieter Zwart. Investeringsmaatschappij HAL, eveneens eigenaar van FD Mediagroep, bezit zo’n 49 procent van de aandelen. Zowel HAL als Zwart zullen stukken gaan verkopen.

In de verklaring schrijft Zwart over „een volgende logische stap in de ontwikkeling van Coolblue” en dat hij ernaar uitkijkt „in de komende weken, samen met iedereen die erbij betrokken is, deze stap te gaan zetten”.

Coolblue, in 1999 opgericht en actief in Nederland, België en Duitsland, verkoopt vooral elektronica, zoals laptops en telefoons. Het bedrijf heeft de afgelopen anderhalf jaar flink geprofiteerd van de coronacrisis: consumenten gingen massaal online winkelen. Hierdoor boekte Coolblue in 2020 een omzet van 2 miljard euro, een toename van 34 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Naast het online succes zet het bedrijf ook steeds meer in op fysieke winkels om de zichtbaarheid te vergroten.

Correctie (1 oktober 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat met de beursgang in totaal 150 miljoen euro moet worden opgehaald. Dat bedrag had alleen betrekking op nieuw uit te geven aandelen. Dat is hierboven aangepast.