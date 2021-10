Waarom T-Mobile het leven van de trage koperlijn probeert te rekken

De aanleg van glasvezel kan telecomproviders en hun klanten niet snel genoeg gaan. Meestal dan. Want T-Mobile Nederland, dat internet via het KPN-netwerk aanbiedt, probeert KPN’s upgradeplannen juist af te remmen.

KPN schakelt vanaf 2023 de trage koperlijn uit op adressen waar glasvezel voorhanden is. Klanten krijgen hun breedbandinternet dan niet meer via dsl, maar via glas. T-Mobile eist via de rechter twee jaar extra tijd om internetklanten over te hevelen naar glasvezel, meldde Telecompaper deze week. Op 27 oktober buigt de rechtbank zich hierover

De koperlijn heeft zijn langste tijd gehad. Het oude telefoonnet is een duur netwerk om te onderhouden en de datasnelheden via dsl-techniek (breedband via koper) kunnen niet tippen aan die van kabel of glasvezel. Vandaar dat KPN aansluitingen gaat ‘verglazen’. Om te beginnen met twee miljoen adressen vanaf februari 2023, zoals KPN dat precies drie jaar van tevoren aankondigde.

In zes testgebieden is de koperlijn van 40.000 huishoudens inmiddels vervangen door glasvezel. Deze proef was een succes, meldde KPN in mei.

Maar niet iedereen is tevreden. KPN heeft een landelijk vast netwerk, T-Mobile niet. Providers als T-Mobile huren lijnen van KPN. Ze betalen een huurtarief van 10 euro voor een koperlijn en minstens 20 euro voor een glasvezellijn. De huurprijzen kunnen oplopen tot 30 euro per adres.

Dat prijsverschil berekende T-Mobile door aan klanten in testgebieden waar koper werd uitgeschakeld. Veertig procent van hen stapte op. Het gaat om een representatief aantal van 500 tot 600 klanten, zegt de provider, die schrokken van de meerprijs.

T-Mobile vindt dat KPN te laat en te weinig informatie verschafte over de overstap van koper naar glas: „Het ontbreken van een migratieaanbod vanuit KPN noopte T-Mobile om standaardtarieven te hanteren, waarbij glas duurder is dan koper.”

Er zijn meer redenen waarom T-Mobile het leven van de koperlijn probeert te rekken

T-Mobile is bang geld te verliezen op glasvezelklanten die via KPN zijn aangesloten. Daarnaast: hoe langer dsl via koper beschikbaar blijft, des te langer T-Mobile zijn eigen dsl-apparatuur kan gebruiken. Dat scheelt afschrijvingskosten. Maar er zijn meer redenen waarom T-Mobile het leven van de koperlijn probeert te rekken.

Lees ook: De gigabitoorlog: de strijd tussen kabel en glasvezel

Het regent glasvezel

Sinds KPN – opgejaagd door het gigabitnetwerk van Ziggo – de geest kreeg en 2,5 miljoen nieuwe glasvezelverbindingen beloofde, regent het nieuwe initiatieven voor glasvezel aan huis. De komende jaren gaat de schop in de grond voor een miljoen aansluitingen van Open Dutch Fiber Network (met T-Mobile als eerste klant) en twee miljoen aansluitingen van Delta Fiber. KPN wil met een samenwerking met pensioenfonds ABP nog eens 900.000 adressen verglazen.

Glas is glas, maar er zit verschil in de gebruikte techniek. De 3 miljoen glasvezelaansluitingen die KPN tot nu toe aanlegde zijn grotendeels point-to-point – een verbinding die andere providers de mogelijkheid biedt eigen apparatuur te plaatsen en voor een lager tarief in te kopen.

De nieuwe netwerkuitbreidingen van KPN zijn gebaseerd op een technologie die het glasvezelsignaal in de wijk opsplitst. Dat maakt netwerkbeheer voor KPN voordeliger, maar voor huurders als T-Mobile blijft er minder speelruimte over.

Voor T-Mobile is het gunstiger als klanten overstappen naar een glasvezelnetwerk dat niet van KPN is. Als de rechter KPN inderdaad dwingt om het kopernetwerk twee jaar langer in de lucht te houden, dan geeft dat T-Mobile meer tijd om alternatieven te vinden. Tegelijk remt zo’n uitspraak de kostenbesparingen van een concurrent af – altijd mooi meegenomen.

Regulering

Volgens T-Mobile maakt KPN gebruik van een ‘reguleringsvakantie’ om de uitschakeling van koper erdoor te drukken: KPN valt niet meer onder regulering sinds het College van Beroep in 2020 een streep zette door de bestaande regulering van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

ACM bereidt – mede op verzoek van T-Mobile – wel een nieuw marktanalysebesluit voor, vanwege „een risico dat de toegangsvoorwaarden van KPN het voor concurrenten moeilijker kunnen gaan maken. Dit kan in de toekomst leiden tot hogere prijzen en een lagere afname van snel internet”, aldus ACM.

Mocht KPN weer onder regulering vallen, dan is te verwachten dat de huurtarieven gunstiger uitpakken voor T-Mobile. Er blijft dan meer marge voor de provider over. Eén voorwaarde: T-Mobiles klanten moeten nog even willen wachten op hun snellere internetverbinding.