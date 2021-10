Waarom een Californisch stadje zijn anti-Aziatische verleden nú wil rechtzetten

Een kwart eeuw woont Hansel ‘Hans’ Ho al in het Californische industriestadje Antioch. Toch hoorde de in Hongkong geboren Ho (70) pas een half jaar geleden voor het eerst over de Chinese geschiedenis van zijn eigen woonplaats. „Ik had tot die tijd geen idee dat hier ooit een Chinatown was”, vertelt de gepensioneerde manager, terwijl hij kwiek rondstapt door het verpauperde stadscentrumpje, waar tot 145 jaar terug een Chinese wijk stond van vier huizenblokken groot.

Nu bestaan alleen nog de spoorlijn, de dijken en de havendokken die de Aziatische gastarbeiders hielpen aanleggen. Zij stichtten een bedrijvige en bloeiende gemeenschap – totdat hen op 29 april 1876 een verschrikkelijk lot trof.

Een witte meerderheid van de bevolking verdreef die dag de nieuwkomers op brute wijze uit hun enclave. Een etnische zuivering, waarvan er in die tijd van oplaaiende vreemdelingenhaat veel meer plaatsvonden in Californië en de rest van de VS, maar die in Antioch nu plots weer vol in de belangstelling staat.

De gemeenteraad van Antioch nam mei dit jaar unaniem een verklaring aan waarin de stad – als eerste in de VS – officiële excuses maakt aan „de vroege Chinese immigranten en hun nakomelingen”. Deze week volgde San José met eigen verontschuldigingen voor de rol die de grote Californische stad speelde „in het systemische en institutionele racisme, de xenofobie en discriminatie jegens Chinese immigranten”.

Aziatische migratie Vanaf halverwege de 19de eeuw kwamen tienduizenden immigranten uit China af op de Californische goudkoorts (en in Antioch ook op het werk in de plaatselijke kolenmijn en blikjesfabrieken). De gastarbeiders werden in de jaren 70 en 80 van die eeuw mikpunt van sinofobie onder de witte meerderheid. Er volgden anti-Chinese rellen en de nieuwkomers werd het leven met allerlei restricties onmogelijk gemaakt. In 1882 nam het Congres de China Exclusion Act aan, die verdere arbeidsmigratie goeddeels verbood. Na de Tweede Wereldoorlog kwam een nieuwe Aziatische migratiegolf op gang. Chinezen vormen hiervan met 24 procent de grootste groep, gevolgd door Indiërs, Filippino’s, Vietnamezen en Koreanen. De Asian-Americans vormen nu 7 procent van de totale bevolking en zijn deze eeuw de snelst groeiende etnische minderheid. De bevolkingsgroep nam tussen 2000 en 2019 toe met 88 procent, van bijna 12 miljoen naar 22,4 miljoen. Asian-Americans groeien hiermee sneller in aantal dan de hispanics (+70 procent), zwarten (+20) en blanken (amper groei) in diezelfde periode.

„We moeten erkennen dat deze xenofobe erfenis deel uitmaakt van ons collectieve bewustzijn en bijdraagt aan de hedendaagse haat tegen Aziatische-Amerikanen”, stelt de proclamatie van Antioch. Om dit recht te zetten, wil de stad het uitgewiste Chinatown een prominentere plek gaan geven in de lokale geschiedvertelling. Er wordt gedacht aan muurschilderingen en aan restauratie of replica’s van de tunnels die onder de wijk liepen. Antioch was voor niet-blanken een ‘sun down town’: na zonsondergang mochten zij zich niet op straat begeven. Het dwong Chinezen letterlijk ondergronds te gaan.

Hans Ho vindt de excuses „een dapper gebaar, en volgens mij het juiste”. Hij merkte dat er vorig jaar door de Black Lives Matter-protesten niet alleen meer aandacht kwam voor anti-zwart racisme, maar ook voor haat tegen Aziatische-Amerikanen. „Het had ineens ieders aandacht.”

Meer anti-Aziatische haat gemeld

Sinds het pandemie- en verkiezingsjaar 2020 melden Aziatisch-Amerikanen veel vaker mikpunt te zijn van discriminatie en haatmisdrijven. Toenmalig president Trump noemde het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 tijdens zijn mislukte herverkiezingscampagne bij herhaling ‘China virus’ of ‘Kung Flu’ en voerde zijn handelsoorlog met Beijing verder op. Een getroebleerde christelijke jongeman richtte in de zuidelijke stad Atlanta maart dit jaar een bloedbad aan in drie Aziatische massagesalons. De vrouwen die in die spa’s werkten noemde hij een „verleiding” die „uitgeschakeld” moest worden.

De geweldsuitbarsting in Antioch had op 29 april 1876 een soortgelijke aanleiding. De lokale dokter had die ochtend enkele jongemannen gediagnosticeerd met een druiper, mogelijk opgelopen in een door Chinezen gerund bordeel. De boze witte meute die in reactie op dit nieuws door de straten trok, wilde de immigranten aanvankelijk lynchen. Maar, schreef een lokale krant, „betere raad prevaleerde”. De inwoners van Chinatown kregen tot drie uur ’s middags de tijd om te vertrekken, vervolgens werd hun wijk tot de grond afgebrand. De „Kaukausische [witte, red.] fakkel”, kopte een ander dagblad lovend, „verlichtte voor de heidenen het pad uit de wildernis”.

Het waren dit soort „explosieve krantenkoppen” die burgemeester Lamar Thorpe (40) na lezing aanzetten tot het zo snel mogelijk aanbieden van de excuses. „Die zetten me echt aan het denken”, vertelt de goedlachse politicus tijdens een diner in een visrestaurant dat uitkijkt over de rivierdelta waaraan Antioch in 1848 door Engelsen gesticht werd. „We wezen wel makkelijk met de vinger naar Trump om wat hij zei over ‘het Chinese virus’. Maar velen van ons hadden het nooit in verband gebracht met wat hier in Antioch destijds gebeurd is. Dus toen ik die oude artikelen las, wist ik: Dit is fout, dit moeten we rechtzetten.”

Het verband tussen oplaaiende anti-Aziatische haat en „ons lelijke verleden” ziet de vorig jaar verkozen Thorpe nu veel scherper. „Er zijn zoveel clichés over Aziatische mensen die we normaal vinden om te zeggen. Ik zelf ook. Dat ze niet kunnen autorijden bijvoorbeeld. Of wanneer we praten over ziektes en Chinese mensen.”

Burgemeester Lamar Thorpe van Antioch in een kelder die Chinezen toegang bood tot onderaardse gangen – na zonsondergang mochten zij niet de straat op. Foto Mengshin Lin

Pas wie dit inziet, stelt Thorpe, begrijpt waarom het voor Trump zo makkelijk was zulke opmerkingen te maken – en ermee weg te komen. „Zoals we er allemaal mee wegkomen als we in onze auto zitten en zeggen: die Aziaten kunnen niet rijden. Niemand spreekt elkaar erop aan. Terwijl dit soort vooroordelen ertoe leiden dat oude vrouwtjes in San Francisco op straat worden aangevallen, alleen maar omdat ze Aziatisch zijn.” Je hiervan niet bewust zijn, zegt hij, „is net zo gevaarlijk als een man in het Witte Huis die het over het Chinese virus heeft”.

Burgemeester Thorpe identificeert zichzelf als Blaxican: hij is een zwarte Amerikaan, die door zijn drugsverslaafde moeder afgestaan werd aan Mexicaanse adoptieouders. Vanuit die biculturele achtergrond beaamt hij volmondig dat anti-Aziatische haat en vooroordelen „bij iedereen” leven en niet alleen onder witte Amerikanen. Maar, wil de linkse politicus ook benadrukken: „We kunnen niet uitwissen dat onze cultuur van geweld, wapens en raciale haat vooral gevormd is door de vroege [Europese, red.] Amerikanen.”

Replica van een tunnel

Antioch bleef na de zuivering van 1876 lange tijd een wit bolwerk, waar Aziaten, latino’s of zwarten wel uitkeken om te gaan wonen. Maar sinds de tweede helft van de vorige eeuw is het een stad geworden van minderheden, bestuurd door een zwarte burgemeester en een overwegend zwarte gemeenteraad. De vraag hoe ‘1876’ het best in herinnering gebracht kan worden, hebben zij nu verder uitbesteed aan een projectgroep van Aziatische-Amerikanen en de lokale geschiedenissociëteit.

Zo is het bijvoorbeeld de vraag of er iets moet gebeuren met de ondergrondse wandelgangen die nog onder de stad moeten liggen. De uiteinden ervan zouden uitkomen in de kelders van panden waar nu onder meer een kapsalon, een koffietentje en het El Campanil-theater zijn gevestigd. In dat laatste gebouw wil directeur Joel Roster wel een korte rondleiding geven door zijn kelder, die volstaat met rekwisieten en decorstukken.

In een klamme, donkere hoek slaat hij op een dikke betonnen muur die parallel aan de straatzijde loopt. „Hiermee hebben ze tijdens de bouw van dit pand waarschijnlijk de tunnel ooit geblokkeerd.” Roster zou graag mensen ontvangen om deze geschiedenis tot leven te brengen, maar vreest dat het lastig is om die tunnels nog bloot te leggen.

Brand in de Chinatown van San Jose, Californië, in mei 1887. Ook San Jose bood onlangs excuses aan. Foto San Jose Research Library & Archives / History San Jose / AP

Een optie is daarom om replica’s te bouwen. Al vond burgemeester Thorpe het zelf schokkend toen hij tijdens zijn diensttijd bij de marine op het slavenschip Amistad stuitte, dat tijdelijk in een haven in Connecticut lag. „Ik ging samen met een vriend kijken en was vol afkeer. Helemaal toen we zagen dat witte mensen er foto’s van stonden te maken, alsof het een soort show was. Maar dit was echt. Mensen werden daarin opgesloten als dieren.” Maar, zegt hij, „misschien zijn replica’s van de tunnels wel het beste idee ooit: dat kan alleen de gemeenschap zelf beslissen.”

Aziatisch-Amerikanen worden in de VS vaak neergezet als economisch en maatschappelijk succesvolle ‘modelmigranten’, zegt Thorpe. Uit dat positieve vooroordeel spreekt deels onwetendheid over de armoede en misstanden die wel degelijk óók in deze bevolkingsgroep voorkomen. En deels, meent Thorpe, worden de Aziaten opgehemeld om andere minderheden (latino’s, zwarte Amerikanen) negatief bij af te laten steken. „Maar de Aziatisch-Amerikanen die slachtoffer worden van haatmisdrijven zijn vaak juist helemaal niet die modelmigranten waarover gesproken wordt. Het zijn veelal oudere vrouwen, met een uitkering, die worden aangevallen.”

‘Niet blijven hangen in verleden’

Als prominent lid van de Aziatische gemeenschap in Antioch vergadert ook Hans Ho mee over de historische erkenning van Chinatown. Hij doet dit in samenspraak met het Historical Museum van Antioch, dat gerund wordt door vrijwilligers. In een oude bezemkast onder de trap naar de eerste verdieping is men hier zelfs al zeer voortvarend begonnen met de tunnelreplica, laat Ho zien tijdens een bezoek aan het museum. Een Filippijns-Amerikaanse kennis van hem heeft de kastmuren met purschuim voorzien van een onderaards reliëf. Zodra dat is uitgehard, kan de ‘tunnel’ worden ingericht.

Ho heeft persoonlijk nooit veel gemerkt van anti-Aziatisch racisme in de VS, zegt hij. Als vrijwilliger bij het politiekorps van Antioch heeft hij wel ervaren dat „criminele elementen ons Aziaten vaak zien als makkelijk doelwit, omdat we niet zouden terugvechten”.

En hoewel hij het goed vindt dat er nu aandacht komt voor deze donkere episode, vindt hij ook „dat we niet moet blijven hangen in het verleden”. Hij is daarom ook tegen financiële genoegdoening (reparations), zoals die bijvoorbeeld wel door sommigen in de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap bepleit worden voor het slavernijverleden. „Het is geschiedenis die het verdient om herdacht te worden. Maar we moeten vooruit, en reparations zouden de klok terugdraaien.”