Vier universiteiten beginnen masteropleiding tot leerkracht basisonderwijs

Op vier universiteiten begint vanaf september 2022 hoogstwaarschijnlijk een masteropleiding tot leerkracht in het basisonderwijs. Dat laten de deelnemende onderwijsinstituten vrijdag weten. De nieuwe masteropleiding is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De geplande opleiding is deze week een voorlopig positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die bestaande en nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs beoordeelt en accrediteert. De master is vooral bedoeld voor universitaire bachelorstudenten Sociale Wetenschappen die een lesbevoegdheid willen behalen op universitair masterniveau. Bij de nieuwe master leren studenten hoe zij hun kennis uit hun bacheloropleiding het beste kunnen toepassen bij het lesgeven.

Uit schattingen van het ministerie van Onderwijs de overheid blijkt dat er in 2025 in het basisonderwijs een tekort van zeker duizend fulltime leerkrachten zal zijn. Met de nieuwe studie hopen de vier universiteiten dit lerarentekort terug te dringen met zo’n 150 tot 200 nieuwe basisschooldocenten per jaar.

Wie basisschoolleraar wil worden kan nu naar de pabo, dat is een vierjarige hbo-opleiding. Daarnaast zijn er programma’s voor zij-instromers die vanuit een andere baan het onderwijs instromen.