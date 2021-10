Van het voetbal naar de macht

Een nieuwe televisie is al snel een hoogtepunt van het jaar voor een eenvoudig gezin. Maar materiële goederen zijn na een paar weken alweer de normaalste zaak van de wereld. Dat gold vroeger niet voor verjaardagen in mijn familie. Die werden op een memorabele manier gevierd. Met genoeg eten op tafel voor alle aanwezigen. Zulke momenten zullen me altijd bijblijven.

Helaas was de dag na het feesten de harde realiteit de boosdoener. Die ondermijnde dat speciale gevoel en stuurde de focus weer richting overleven. Van gelijke kansen voor iedereen is tot op de dag van vandaag geen sprake. Veel mensen leven dagelijks onder de druk die de maatschappij hun oplegt. Ze worden onderbetaald of hebben ondanks een goede opleiding geen eerlijke kans op een baan waarvoor ze gestudeerd hebben. Voor mij is dat ook herkenbaar, en ik kan me goed inleven in de motivatie van oud-collega’s om voor gelijke kansen te vechten, met name voor jongeren in hun geboorteland.

In de voetbalwereld loopt veel talent rond. Een carrière in de politiek of op een andere plek waar beleid wordt gemaakt is geen uitzondering meer. Zvonimir Boban was plaatsvervangend secretaris-generaal bij de FIFA. Davor Suker is al jaren voorzitter van de Kroatische voetbalfederatie. Ik heb George Weah, die de Gouden Bal won als speler van AC Milan, heel veel tijd en geld zien investeren om uiteindelijk president van Liberia te worden. Tijdens zijn voetbalcarrière was hij zich er al van bewust wat hij voor zijn land wilde bereiken. Met de beste intenties staat hij nog steeds aan het roer, maar elke dag wordt het moeilijker om die impact te maken waar hij ooit van droomde.

Kakha Kaladze is een oude vriend uit mijn tijd bij AC Milan, waar hij als linksback en centrale verdediger een belangrijke rol speelde in de jaren dat er veel werd gewonnen. Na zijn voetbalcarrière maakte hij een onverwachte stap naar de politiek: hij werd gekozen in het parlement van Georgië, was onder meer minister van energie en is nu burgemeester van hoofdstad Tbilisi. Zoals op het veld won hij ook de meeste duels in de politiek. Volgens mijn informatie doet hij het goed voor stad en land.

Samuel Eto’o maakte vorige week zijn kandidatuur bekend voor het voorzitterschap van de Kameroense voetbalfederatie. Hij is ook al jaren bezig om zijn land vooruit te helpen en gebruikt voetbal om die vooruitgang te verwezenlijken.

Met ongeveer dezelfde intenties is Didier Drogba aan de slag in Ivoorkust. Jaren geleden bracht hij tijdens de burgeroorlog in zijn land rust nadat hij openlijk, op zijn knieën, aan de gewapende soldaten en strijders had gevraagd om te stoppen met vechten, en elkaar niet af te maken. Hij is een held en door zijn succesvolle loopbaan en sociale betrokkenheid zal hij waarschijnlijk alle steun krijgen om op enig moment een belangrijke positie in te nemen.

Hoeveel anderen kunnen we verwachten die deze trend doorzetten? Ik vind het spannend om te zien waar de verborgen talenten en interesses liggen bij oud-collega’s en bij de generatie die over een paar jaar met voetbal stopt.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.