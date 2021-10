‘Schuring’ binnen Unilever vanwege ijsophef

De beslissing van Ben & Jerry’s om geen ijs meer te verkopen in de bezette Palestijnse gebieden, begint steeds vervelender uit te pakken voor moederbedrijf Unilever. Verschillende Amerikaanse staten dreigen hun aandelen van het levensmiddelenbedrijf te verkopen als de boycot niet van tafel gaat.

Unilever (maker van voeding, huishoudelijke producten en persoonlijke verzorging) staat niet achter de beslissing die de ijsdochter Ben & Jerry’s in juli bekendmaakte, maar de Unilever-top kan er weinig tegen doen. Bij de overname van Ben & Jerry’s in 2000, behield het Amerikaanse bedrijf veel autonomie in de vorm van een onafhankelijke board of directors.

Hanneke Faber, hoofd van Unilevers voedingstak, zei vrijdag in een interview in het Financieele Dagblad (FD) dat de kwestie „schuring” oplevert binnen het levensmiddelenconcern. „Zij willen geen ijs meer verkopen in de bezette Palestijnse gebieden, de rest van Unilever wil die beslissing niet nemen.”

Unilever zal nieuwe merken nooit meer zoveel autonomie geven als Ben & Jerry’s nu heeft

‘Niet meer doen’

Daarnaast zegt Faber dat Unilever nieuwe merken in de toekomst nooit meer zoveel autonomie zal geven als Ben & Jerry’s nu heeft. „Onze nieuwe merken hebben ontzettend veel vrijheid. Maar bij geen enkel ander merk is de besluitvorming zo ingewikkeld als bij Ben & Jerry’s. Dus nee, dat gaan we niet meer doen.”

Ten minste vier Amerikaanse staten stoten hun pensioenbeleggingen in Unilever af, schrijft het FD: Arizona, Florida, New Jersey en Texas. Volgens de krant hadden de vier staten samen een pakket aandelen in handen van in totaal een ruime 550 miljoen euro. Dat is een relatief klein bedrag voor een bedrijf dat op dit moment op de beurs meer dan 103 miljard pond waard is (ruim 120 miljard euro), maar ook andere Amerikaanse staten doen mogelijk hun aandelen van de hand. In 35 Amerikaanse staten is wetgeving van kracht die het in veel gevallen mogelijk maakt om stappen te ondernemen tegen bedrijven die Israël boycotten.

Deze wetgeving is een reactie op de activistische Boycot, Desinvesteringen en Sancties-beweging-beweging (BDS), die zich verzet tegen de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden en bedrijven die er actief zijn onder druk zet. Ook Ben & Jerry’s had hiermee te maken.

Veel rumoer

Het in 1978 opgerichte Ben & Jerry’s, dat altijd al een activistisch karakter heeft gehad, liet half juli weten te stoppen met de verkoop van ijs in de bezette Palestijnse gebieden. Het daar verkochte ijs wordt gemaakt in een Israëlische fabriek met een licentie van Ben & Jerry’s, maar het hoofdkantoor in Vermont maakte bekend die licentie, die tot eind volgend jaar loopt, niet te verlengen. De verkoop van ijs in de bezette gebieden zou „niet te rijmen” zijn met de „waarden” van het bedrijf. Dat zorgde, zoals te verwachten viel, voor veel rumoer. De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten noemde het besluit antisemitisch. En oud-premier Netanyahu van Israël twitterde: „Nu weten wij Israëliërs welk ijs NIET te kopen,”

De huidige Israëlische premier Naftali Bennett verweet Ben & Jerrys „moreel onjuist” te handelen, en belde kort na de bekendmaking met Unilever-bestuursvoorzitter Alan Jope. Israël zou „krachtig antwoorden” op de ijsboycot, aldus Bennett.

Op zijn beurt benadrukte Jope dat Unilever erg „gecommitteerd” is aan Israël. Eind juli stuurde de topman een brief aan verschillende Joodse organisaties waarin hij verklaarde dat Unilever de pro-Palestijnse BDS-beweging nooit gesteund heeft en dat ook in de toekomst niet van plan was. Maar hij schreef ook dat Unilever „erkent” dat Ben & Jerry’s het recht heeft om onafhankelijke beslissingen te maken, op basis van hun eigen „sociale missie”.