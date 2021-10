Pianiste Yuja Wang trapt Rotterdamse ‘residency’ af met virtuose Sjostakovitsj

Opslaan in leeslijst

De Chinese sterpianiste Yuja Wang (34) staat bekend om haar grenzeloze virtuositeit. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest schaakte Wang dit seizoen als artist-in-residence; donderdag trapte ze in De Doelen af met Sjostakovitsj’ Tweede pianoconcert. Kraakheldere arpeggio’s klaterden als stortregen in het eerste en derde deel de piano uit, terwijl haar fijnzinnige beheersing in het langzame tweede deel iedereen de adem afsneed. De toegift, Dvorak’s Slavische dans op. 72, no.2 met chef-dirigent Lahav Shani als deux van de quatre mains, deed alvast glimlachend uitzien naar het volgend concert van Wangs ‘residentie’.

Onheilspellende Wantenaar

Het concert begon met de wereldpremière van een nieuw orkestwerk van de jonge Nederlandse componiste Mathilde Wantenaar (1993). Haar Meander (2021), geïnspireerd door het meanderend verloop van rivieren, klonk in eerste instantie lichtelijk onheilspellend.

Onder een mineurmelodie suggereren lage pizzicato contrabastonen een dreiging uit de diepte. Door de uitdijende melodie wordt de textuur allengs dichter en wolliger, waarna de muziek bijna overstroomt en dan lichtere sferen inglijdt – een effect dat de componiste zelf omschrijft als „de zon die plots op het water schijnt”.

Aanvankelijk doet Meander denken aan dat andere grote rivierwerk, Smetana’s Moldau. Maar na een korte terugtreding van de stroming barst Wantenaars orkestrale rivier plots uit haar oevers, met scherpe, ritmisch onregelmatige stoten die door dirigent Shavi strak in het gareel worden gehouden. Een aanzwellende basdrum en tamtam brengen de climax van het werk; daarna is er alleen nog het zachte gepluk van een harp en keert de melodie van het begin terug, nu nog dreigender vanuit de kennis van de ravage die de rivier heeft aangericht.

Strakke ritmes

De energie waarmee het Rotterdams Philharmonisch Orkest in Wantenaar en Sjostakovitsj imponeerde, ontbrak in Rachmaninovs Symfonische dansen. Er waren zeker lichtpunten: concertmeester Marieke Blankestijn speelde een bezielde vioolsolo (tweede deel) en de blazers wisten de juiste samenklank te vinden. Maar overall ploegde het orkest soms door de noten heen, wat ten koste ging van de dynamische en ritmische subtiliteiten.

De contrabassectie leek op een gegeven moment een tweeëndertigste noot achter te lopen en de gehele strijkerssectie struikelde het pizzicato-slotakkoord van het tweede deel in. Juist in dansen is dat jammer.

In het derde deel herpakte het orkest zich met strakkere ritmes en fortissimo uitbarstingen die de oren teisterden en de voeten – dansend – deden meetikken.

Klassiek Rotterdams Philh. Orkest met Yuja Wang (piano) o.l.v. Lahav Shavi. Werken van Wantenaar, Sjostakovitsj en Rachmaninov. Gehoord 30/9, De Doelen, R’dam. Herh.: 1 en 3/10 aldaar, 2/10 Concertgebouw Amsterdam. Radio 4: 2/10, 14u. (live). ●●●●●