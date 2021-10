Oud-president Saakasjvili vastgezet in Georgië na terugkeer

De oud-president van Georgië, Micheïl Saakasjvili, is vrijdag gearresteerd na zijn terugkeer uit ballingschap in zijn thuisland. Dat heeft de huidige premier Irakli Garibasjvili bekendgemaakt in een persconferentie. Saakasjvili wilde naar Georgië terugkomen vanwege lokale verkiezingen die zaterdag in het land plaatsvinden, maar die zal hij vanuit het gevang moeten volgen. Volgens de regering van Garibasjvili moet hij nog een gevangenisstraf uitzitten.

Een rechtbank legde Saakasjvili in 2018 zes jaar cel op wegens machtsmisbruik. De politicus werd bij verstek veroordeeld, want hij verliet het land al in 2013 toen een politiek rivaal aan de macht kwam. Dit jaar vond Saakasjvili blijkbaar de tijd rijp voor een politieke comeback. Eind september maakte hij zijn plannen bekend, onder meer met een reisticket met aankomst op zaterdag 2 oktober. Vrijdag al plaatste hij een video die vanuit de Georgische stad Batoemi zou zijn opgenomen. Met de vervroegde terugkeer had hij wellicht de autoriteiten te slim af willen zijn.

Naar eigen zeggen zette Saakasjvili „mijn leven, vrijheid, alles op het spel, om hier te komen”, vertaalt persbureau Reuters. Verder riep hij kiezers op naar de stembus te gaan in de aanstaande lokale verkiezingen en zijn partij Verenigde Nationale Beweging te steunen.

Lees ook dit interview uit 2018 met Saakasjvili, toen vanuit Oekraïne: ‘Straks word ik ontvoerd met een zak over mijn hoofd’

Oekraïne

De regering van Garibasjvili had de oud-president al gewaarschuwd voor arrestatie. Vrijdag heerste in eerste instantie verwarring over de daadwerkelijke locatie van Saakasjvili, omdat Georgische autoriteiten zijn terugkeer tegenspraken. In de persconferentie vrijdagavond stelde de huidige premier dat de 53-jarige omstreden politicus dan toch was vastgezet.

Saakasjvili was tussen 2004 en 2013 president van Georgië. Hij kreeg een paspoort in Oekraïne, waar hij de laatste jaren woonde en werkte en onder meer een functie vervulde bij een adviesorgaan over regeringshervormingen. Oekraïne herhaalde verzoeken van Georgische autoriteiten om zijn uitlevering. Tijdens zijn ballingschap bracht Saakasjvili ook een korte periode door in Nederland, het geboorteland van zijn echtgenote Sandra Roelofs.