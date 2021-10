Opnieuw tegenvaller van 40 mln voor Museum Boijmans

Er is opnieuw een grote financiële tegenvaller bij het plan voor de ambitieuze verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Een beoogde investering van 40 miljoen euro in onder meer een aangebouwd paviljoen voor hedendaagse kunst gaat niet door. Onderhandelingen tussen de gemeente en het vastgoedbedrijf van multimiljonair Michel Perridon – bekend van het tv-programma Dragon’s Den – zijn op niets uitgelopen.

„Het is een gemiste kans voor de gemeente”, zegt Pieter de Boer van het investeringsbedrijf van Perridon, de Welgelegen Groep, aan de telefoon. Volgens De Boer is er drie jaar gesproken met de gemeente en nauwelijks onderhandeld. „Dat gevoel hebben wij zeker niet. Dat vinden we ook jammer”, zegt De Boer. „Laat ik vooropstellen dat het niet aan onze inzet heeft gelegen.”

Museum Boijmans is bijna tien jaar lang gesloten voor een grote asbestsanering, renovatie en verbouwing tot eind 2028. De totale kosten zijn 259 miljoen euro, waarvan de gemeente 171 miljoen euro bijdraagt. Maar op de benodigde externe financiering van 88 miljoen euro, ontbreekt nog steeds 75 miljoen euro. Financiering voor een „kwaliteitsslag” of herinrichting van het achterliggende Museumpark is er voor zover bekend ook nog niet.

Droom en Daad

Boijmans is eerder een bijdrage van zeker 80 miljoen euro misgelopen van de filantropische stichting Droom en Daad, zo bleek uit onderzoek van NRC. In plaats van een aangebouwd paviljoen, wilde Droom en Daad een tweede Boijmans voor moderne kunst in Rotterdam-Zuid helpen oprichten. Ook de BankGiroLoterij en andere fondsen wilden vooralsnog niet bijdragen aan de verbowing, bleek vorig jaar.

In mei van dit jaar maakte het college bekend dat het in gesprek was met de Welgelegen Groep over een investering van 40 miljoen euro. Het ging om de bouw van het paviljoen plus de herontwikkeling van vier naastgelegen villawoningen voor het museum, in ruil voor een „gematigde huur”. Ook moest er tussen twee van de villa’s een extra ingang naar Museum Boijmans komen.

Maar deze week moest het college met „spijt” melden dat de onderhandelingen over zowel koop, huur als erfpacht waren stukgelopen. De vraag is nu of een paviljoen voor hedendaagse kunst niet alleen financieel haalbaar is, maar ook waar het ruimtelijk nog inpasbaar is bij Boijmans. Dit paviljoen was namelijk gepland op het huidige parkeerterrein achter de villa’s van de Welgelegen Groep. De villa’s zullen nu omgebouwd worden tot appartementen – met behoud van het eigen parkeerterrein –, zegt De Boer.

In mei schreef het college de gemeenteraad dat als er „geen overeenstemming wordt bereikt met de Welgelegengroep” er ook geen „zaal voor hedendaagse kunst” komt. D66-wethouder Arjan van Gils wil hier nu desgevraagd niet op vooruitlopen, zegt zijn woordvoerder. De gemeente zoekt intussen naar alternatieve financiering en architect Mecanoo kijkt naar alternatieve locaties voor een paviljoen. „Het is dus niet zo dat het paviljoen nu volledig van tafel is”, mailt financieel directeur Floris Overheul van Mecanoo.

‘Zakelijke transactie’

Uiteindelijk hebben de gemeente en de Welgelegen Groep elkaar „op zakelijke gronden” niet kunnen vinden, schrijft het college. De Boer wil geen bedragen noemen, maar spreekt zelf van „een niet onredelijk voorstel” van de Welgelegen Groep. „Het is een mooi plan dat wij de gemeente gunnen, maar natuurlijk is rekening gehouden met het feit dat zij het op onze grond intekenen”, zegt hij. „Je hebt een taxatiewaarde en je hebt een marktprijs. Het is immers een zakelijke transactie.”

De gemeente heeft deze zomer Ooms Makelaars ingehuurd om te bemiddelen, maar ook dat heeft de partijen niet dichter tot elkaar gebracht. „De gemeente heeft één voorstel gedaan en voor de rest hebben zij niet inhoudelijk gereageerd op onze voorstellen. Intussen hebben de villa’s wel drie jaar leeg gestaan voor deze museumplannen”, vat de Boer samen. „Het is hun eigendom en goed recht om met een voorstel te komen”, reageert de woordvoerder van wethouder Van Gils. „Het is onze zakelijke afweging daar niet op in te gaan.”