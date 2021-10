Op naar de eerste winter met onvoldoende gasreserves

Kook iets eenvoudigs, zoals hutspot of linzensoep. Als het de komende winter serieus misloopt met de aardgasvoorziening, zou demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) iets dergelijks op tv kunnen zeggen.

Een oproep van de minister van EZK om „eenpansmaaltijden te koken” en de verwarming lager te zetten, is een eerste stap in het officiële Bescherm- en Herstelplan Gas. Dat noodplan treedt in werking bij een „gascrisis”, als de levering van aardgas in gevaar komt.

Is het waarschijnlijk dat dit scenario de komende winter optreedt? Nee. Maar het is denkbaar. „Als gasbergingen gedurende de winter leeg raken en er vervolgens een periode van extreme kou komt, dat zou tot een capaciteitstekort kunnen leiden”, aldus Gasunie in een schriftelijke toelichting aan NRC.

Afgelopen vrijdag begon het stookseizoen; 1 oktober is het ijkmoment voor de Europese gasmarkt. Die staat dit jaar onder ongekend grote druk. De prijs van een kubieke meter aardgas is opgelopen tot een recordhoogte van 75 cent per kubieke meter. Het afgelopen decennium schommelde de prijs bijna steeds tussen de 10 en 30 cent per kubieke meter. In het voorjaar van 2020 was het aardgas zelfs ongekend goedkoop.

Nu is alles anders: aardgas is schaars in Europa, door uiteenlopende oorzaken. Er komt minder gas uit Rusland, er komen minder schepen met vloeibaar aardgas van overzee, er komt minder gas uit de Groningse bodem. De hoge prijzen betekenen een financiële tegenvaller voor huishoudens en bedrijven.

Vervelender wordt het als komende winter daadwerkelijk een gebrek aan aardgas ontstaat. Kan het zover komen? Die vraag is actueel omdat de Nederlandse wintervoorraad aardgas aan het begin van het stookseizoen nog nooit zo klein was als nu. De vijf Nederlandse ondergrondse ‘gasbuffers’ waren vrijdag samen slechts voor 58 procent gevuld. Gewoonlijk is dat op 1 oktober 90 à 100 procent. Dit betekent dat er in Nederland pakweg 4 miljard kubieke meter aardgas minder op voorraad is dan normaal aan het begin van het stookseizoen. Ten opzichte van de 43 miljard kubieke meter aardgas die in een jaar gebruikt wordt, is dat een behoorlijk gat.

Gasopslagen

De Nederlandse energievoorziening drijft in vergelijking met die in andere Europese landen sterk op aardgas – een historisch gevolg van de ontdekking van de Groningse gasbel. Nederland heeft daarom ook grote gasopslagen ontwikkeld, diep in de aardkorst. Het zijn vooral leeggepompte aardgasvelden, en daarnaast holtes (cavernes) in zoutformaties. In Drenthe (Norg) en Noord-Holland werden de eerste ervan 25 jaar geleden in gebruik genomen. De ‘gasbuffers’ boden Nederlandse winningsbedrijven – met de NAM als grootste – een verzekering bij plotselinge pieken in de vraag, of technische problemen.

In 2015 kwam daar de grote commerciële ondergrondse gasopslag Bergermeer bij Alkmaar bij, gebouwd door Taqa, een gaswinningsbedrijf uit Abu Dhabi. Gashandelaren huren er ruimte. De grootste gebruiker is het Russische Gazprom, dat in ruil voor geleverde diensten (voor de liefhebbers: Gazprom voorzag de berging van ‘kussengas’) de beschikking kreeg over 42 procent van de capaciteit van de buffer Bergermeer.

Jaar na jaar zagen Gazprom en andere marktpartijen brood in de Nederlandse commerciële opslag. Maar nu dit jaar de aardgasprijzen op de Europese markt tot recordhoogte zijn gestegen, waagt geen partij zich aan grootschalige inkoop van een wintervoorraad aardgas.

Het duidelijkst is dat te zien aan de opslag Bergermeer: die is voor slechts 27 procent gevuld. Sommige analisten en politici verdenken Gazprom ervan de Europese gasvoorziening af te knijpen. Maar handelaren hebben ook commerciële redenen om de berging te mijden, zegt onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. „Moet je nu tegen de hoofdprijs inkopen om te leveren in januari? Niemand weet wat die prijzen gaan doen, dus je loopt een enorm risico.”

Al in de zomer viel op dat de vulling van de bergingen achterbleef bij voorgaande jaren. Staatsnetwerkbedrijf Gasunie wees daarop in zijn halfjaarbericht en riep marktpartijen op hun „verantwoordelijkheid” te nemen. Maar er veranderde niets. Voor een oplossing is het nu te laat, want een gasbuffer vullen duurt zo’n vier maanden. Dus kan volgens Gasunie bij koud weer de leveringszekerheid in het geding komen.

Het ministerie van EZK klonk vorige week echter minder verontrust. „Ik verwacht (…) niet dat de levering van gas aan huishoudens in de komende winterperiode in gevaar komt”, reageerde minister Blok vorige week op Kamervragen.

Bescherming

Huishoudens is hier het codewoord. Huishoudens genieten volgens Europese wetgeving speciale bescherming: ze mogen niet in de kou gezet worden. In Nederland is daarvoor met name de enorme gasopslag van de NAM in Norg cruciaal, met een inhoud van 7 miljard kuub gas. De buffer bevat aardgas dat geschikt is voor Nederlandse cv-ketels. Van oudsher is dat Gronings aardgas, dat van nature veel stikstof bevat – de cv-ketels zijn daarop afgesteld. Maar door de afbouw van de Groningse gaswinning is dat stikstofrijke gas niet meer vanzelfsprekend voorradig.

Het bracht EZK er in 2019 toe in te grijpen: het ministerie sloot een akkoord met de NAM, dat afgelopen maart definitief werd. De staat betaalt de joint venture van Shell en ExxonMobil om de gasbuffer in Norg voor de winter te vullen. Daartoe wordt buitenlands gas in fabrieken vermengd met stikstof om er pseudo-Groningengas van te maken – ook wel L-gas genoemd, van ‘laagcalorisch’. Hoeveel dat de staat kost? Daarover loopt momenteel een arbitragezaak.

In ieder geval lijkt er genoeg betaald te zijn. De L-gasbergingen in Norg en een kleinere in Alkmaar zijn inmiddels voor 81 respectievelijk 99 procent gevuld. Dat is boven de 80 procent die als vuistregel als minimum geldt. GasTerra, het semi-overheidsbedrijf dat als handelshuis fungeert voor Nederlands aardgas, laat weten dat het daarom tevreden is met het Norg Akkoord. De overeenkomst verzekert „dat een koude periode laat in de winter ook nog vanuit deze bergingen kan worden opgevangen”.

Gescheiden systemen

De meeste elektriciteitscentrales en grote fabrieken in Nederland zijn echter niet ingesteld op L-gas. Zij gebruiken stikstofarm, hoogcalorisch gas (H-gas), dat voornamelijk uit het buitenland wordt geïmporteerd. H-gas en L-gas zijn in Nederland twee grotendeels gescheiden systemen. Dat is historisch zo gegroeid. Er zijn H- en L-gasleidingen, wel allemaal beheerd door Gasunie, en ook ondergrondse H- en L-gasbuffers. Bij de L-gasbuffer in Norg greep de overheid in.

Maar de H-gasbuffer Bergermeer, die nu grotendeels leegstaat, heeft wettelijk een heel andere status, schrijft GasTerra desgevraagd. „De afspraken rond de L-gasbergingen dienen specifiek voor leveringszekerheid van de kleinverbruiker die afhankelijk is van L-gas (…). Voor H-gas spelen deze specifieke beperkingen en afspraken niet.” Of, zoals analist Van den Beukel zegt. „De industrie en de elektriciteitsproductie lopen in Nederland meer risico dan huishoudens.”

Het is hopen op een milde winter in West-Europa. Anders kan het aanbod van geïmporteerd aardgas nog verder onder druk komen

Voor dit scenario waarschuwden analisten al in 2018, het jaar waarin toenmalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) het einde van de Groningse gaswinning aankondigde.

Destijds liet GasTerra een studie verrichten naar de gevolgen voor de leveringszekerheid. De conclusies waren zorgelijk. Het in de gasmarkt gespecialiseerde onderzoeksbureau IHC Markit noemde het een „urgente” kwestie of Nederland de komende jaren kon garanderen dat er voldoende gas zou zijn. Komend jaar wordt er 85 procent minder gas gewonnen dan vijf jaar geleden. Voormalig gasland Nederland is een gasimporteur geworden.

Tegelijkertijd verandert de Europese gasmarkt sterk. Langjarige contracten, met inkoop tot zelfs 25 jaar vooruit, maken vooral in Nederland op grote schaal plaats voor kortetermijnhandel op de gasbeurs TTF, die in Nederland is gevestigd. De beurs waarop aardgas op dag-, week- of maandbasis wordt gekocht, past beter bij de complexe mondiale gasmarkt van tegenwoordig. En in Nederland, dachten we tot voor kort, was er toch altijd wel eigen gas voorhanden.

Maar IHC Markit was in 2018 al sceptisch. Zoveel gas op de ‘spotmarkt’ kopen als in Nederland gebruikelijk is, noemde het bureau „niet aan te raden” en „een stap te ver”. Expliciet noemde het de Russische exporteur Gazprom, dat een steeds prominentere rol innam op de Europese TTF en zo de prijs kon beïnvloeden.

In 2019 en 2020 was sprake van bodemprijzen voor aardgas in Europa, dus niemand klaagde. Deze herfst, met een gasmarkt die in één jaar is omgeslagen van ruim naar krap, worden de gevolgen subiet zichtbaar.

Nu klinkt de roep om overheidsingrijpen. „Waarom hebben we voor gas geen strategische voorraden, terwijl wij die voor olie wel hebben?”, vroeg Kamerlid Erkens aan partijgenoot Blok. De demissionair minister ziet er niets in, liet hij vorige week blijken. De bouw van een strategische gasbuffer is duur – Blok noemde een bedrag van 3 tot 5 miljard euro.

Ook wees hij erop dat de aanleg van zo’n voorraad is gebonden aan de Europese staatssteunregels – vooral als de wettelijk beschermde verwarming van de kleinverbruiker niet in het geding is. „Het inzetten [van een strategische opslag] ten behoeve van het opvangen van pieken in de prijs is (…) niet toegestaan.”

Milde winter

En nu? Nu niets. Bij aanhoudende schaarste zullen de hoge gasprijzen fabrieken ertoe aanzetten hun productie vrijwillig te beperken, zoals kunstmestfabrikant Yara al aankondigde. En verder is het hopen op een milde winter in West-Europa – anders zou het aanbod van import-aardgas nog verder onder druk kunnen komen.

Het Bescherm- en Herstelplan Gas uit 2019 illustreert wat er kan gebeuren bij ontoereikende gasimport. Eerst zou minister Blok huishoudens vriendelijk vragen om hutspot te koken, etcetera – want als burgers minder verwarmen, blijft er meer gas over voor grootverbruikers. Daarna volgen financiële prikkels om het gasverbruik van grootverbruikers te beperken.

Van dichtdraaien van de gaskraan is geen sprake, zeker niet voor huishoudens. Maar fabrieken en elektriciteitsbedrijven kunnen in extreme situaties wel worden gedwongen een andere brandstof te gebruiken – zoals olie of steenkool.

„Als het een warme winter wordt, dan hoeven we ons geen zorgen te maken”, schrijft Gasunie aan NRC. „Maar het weer hebben we niet in de hand en we houden er wel een beetje van in control te zijn.”