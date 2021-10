Ongemak (2)

Ik schreef voor NRC een column over hoe mijn dochter Leah van Roosmalen (4) reageerde op een kleine serveerster in het witte restaurant aan het water in de Efteling. Ik kreeg relatief veel reacties. Ook van kleine mensen. Strekking: ze wisten zich altijd gezien, fijn dat iemand dat een keer zag, dat ze nooit anoniem waren. Gesterkt door deze wetenschap las ik die column voor tijdens een voorstelling in de Kleine Komedie, een theater in Amsterdam.

Dat ging goed.

Ik had er echt een tevreden gevoel over.

Na afloop liep ik, nog high van alle indrukken, de kleedkamer uit. Het was een scène uit een film: ik loop door de lege zaal, gooi de klapdeuren losjes en geroutineerd open en kijk in een bomvolle foyer waar vrienden en bekenden met glazen drank staan. Tussen mij en de gezelligheid stond een vrouw van ongeveer een meter hoog.

Nog een nadeel van klein zijn: andere mensen denken dat ze allemaal op elkaar lijken. Alsof een mens alleen zijn lengte is. Zij keek omhoog, ik omlaag, onze blikken vonden elkaar ter hoogte van mijn maagstreek.

Ik dacht: dat is ze, dit is de serveerster van de Efteling over wie ik zojuist een stuk heb voorgelezen.

„Vond je het leuk?”, vroeg ik.

Ik verstond haar antwoord niet.

Ik vroeg het weer: „Vond je het leuk?”

Gevolgd door: „Jij bent het toch, die serveerster uit de Efteling.”

Ze was het niet.

Niet alle kleine mensen vinden natuurlijk hetzelfde, schoot het opeens door me heen, ze hebben niet allemaal gevoel voor humor.

„Wil je wat drinken?”, hoorde ik mezelf vragen. Ik meende een ‘nee’ te zien, maar het was druk en de mensen rukten op.

„Ook geen klein drankje?”

Als je er een belediging in wil zien, kan dat, maar zo was het niet bedoeld. Ze verdween uit zicht. Ik werd aan de borst gedrukt door een oud-huisgenoot. Ik keek nog wel tussen al die benen, maar ze was weg.

Voor de vorm deed ik nog even schuldbewust, maar twee drankjes later was ze gereduceerd tot een goed verhaal, want zo zit ik helaas ook in elkaar: ieder ongemak wordt omgezet in een verhaal, en op avonden met alcohol is er maar een kleine aanleiding nodig om iets kleins op te blazen tot grote proporties.

