„Het grootste deel van de Molukse gemeenschap kwam Nederland op twaalf schepen binnen. In 1951, zeventig jaar geleden. Nu wonen hun families van Groningen tot Limburg.” Iedereen heeft soortgelijke verhalen. Soms ontmoet Veerman mensen wier grootouders op hetzelfde schip zaten als die van hem. Of die in hetzelfde ‘woonoord’ leefden. „Na aankomst werd mijn familie naar Kamp Westerbork gebracht, het ex-concentratiekamp”, zegt Veerman. „Barak 14, mijn vader is er geboren”, voegt hij weemoedig toe. „Die verhalen uit die kampen zijn herkenbaar, ze verbinden ons.”

Ruim vierduizend Molukse militairen en hun gezinnen kwamen dit jaar exact zeventig jaar geleden aan op de kades van Rotterdam en Amsterdam. Nederland had de kolonie Nederlands-Indië na een oorlog van bijna vijf jaar in december 1949 overgedragen aan Indonesië. De vrede was getekend, maar in het oosten van de archipel werd de Republiek der Zuid-Molukken uitgeroepen, de RMS. Indonesië beschouwde de Molukse KNIL-soldaten daarom als een gevaar. Besloten werd sommigen van hen tijdelijk naar Nederland te brengen. De ontvangst in Holland was kil. De manschappen werden bij aankomst direct ontslagen, de families werden vaak ondergebracht in oude concentratiekampen. Het duurde nog lang voordat de Molukse gezinnen een beetje hun draai vonden. In het land dat hen zo hardvochtig had behandeld. Een rol daarbij speelde dat velen lang bleven vasthouden aan de gedachte van een terugkeer naar een vrije RMS. Dat was ook het ideaal van Molukse jongeren die in de jaren zeventig verschillende terreuracties uitvoerden, waarbij doden vielen. Pas daarna nam de aandacht toe voor de integratie van deze trotse bevolkingsgroep toe.

Elizar Veerman maakte Moluccan Legacies samen met filmregisseur Uriël Matahelumual en historicus Joaniek Vreeswijk. „Ik ben zelf een dubbelbloed – half Moluks, half Nederlands”, zegt Veerman trots. „Op de kunstacademie ging ik op zoek naar beelden van míjn mensen. Toen werd ik ermee geconfronteerd dat het reportagebeelden waren. Geschiedenis. Zwart-witbeelden van de treinkaping, of het moment van aankomst. Of de iconische foto van Molukse jongeren in Tiel van Ed van der Elsken. Supermooie beelden, historisch van waarde, maar het zijn altijd beelden over de Molukkers. Nooit vanuit de Molukkers.”