Lidl verkoopt per direct geen sigaretten en tabak meer

Lidl verkoopt met ingang van deze vrijdag in geen enkel filiaal nog tabak of sigaretten. Dat meldt de supermarktketen zelf. In 2018 kondigde Lidl al aan vanaf eind 2022 geen rookwaar meer te verkopen. Dat voornemen is nu eerder uitgevoerd. Het concern is hiermee de eerste Nederlandse supermarktketen die is gestopt met de algehele verkoop van tabak en sigaretten.

Een woordvoerder laat weten dat alle Lidl-filialen die de afgelopen jaren zijn geopend of heropend al „rookvrij” werden opgeleverd. De afgelopen maanden werden uit de laatste ruim honderd filialen de tabak en sigaretten voorgoed verwijderd. Door het in 2018 afgesloten Preventieakkoord mocht rookwaar sinds 2020 in supermarkten niet meer in het zicht aangeboden worden. Een woordvoerder van Lidl wil niet bevestigen of naar aanleiding van die ontmoedigende maatregel de verkoop van sigaretten bij de supermarktketen gedaald is.

Drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister stopten in 2019 al met de verkoop van tabakswaren. In het Preventieakkoord is vastgelegd dat vanaf 2024 in geen enkele supermarkt nog rookwaar verkocht mag worden.

‘Fantastisch’

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) noemt het op Twitter „fantastisch” dat er bij Lidl geen sigaretten of tabak meer te koop zijn. Hij schrijft „van harte” te hopen dat overige supermarktketens „het gezonde voorbeeld van Lidl volgen”.

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten laat aan persbureau ANP de stap van Lidl niet zorgwekkend te vinden, omdat de keten een „kleine speler” op de markt is. Lidl heeft 440 supermarkten in Nederland. KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds laten via hun gezamenlijke intiatief Rookvrije Generatie weten erg blij te zijn met de beslissing van Lidl.

