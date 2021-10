Leidt boegeroep Tsjechische kinderen bij voetbalwedstrijd tot diplomatieke rel?

De Tsjechische voetbalclub Sparta Praag heeft vrijdag scherp gereageerd op ontstane ophef na de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Glasgow Rangers (1-0). Die werd vanwege de straf voor een eerder racistisch incident donderdag alleen voor 10.000 kinderen en hen begeleidende volwassenen gespeeld. Maar racistische bejegeningen vanaf de tribunes werden daarmee niet voorkomen. Glen Kamara, de Finse middenvelder van Glasgow Rangers met Sierra Leoonse roots, werd de gehele wedstrijd met boegeroep en gefluit ontvangen.

Tijdens het vorige seizoen kreeg Kamara in Tsjechië ook al met racisme te maken. In maart speelde hij met Glasgow Rangers in de Europa League tegen Slavia Praag, toen zijn tegenstander Ondrej Kudela hem racistisch bejegende. De UEFA schorste de Slavia Praag-verdediger voor tien wedstrijden waardoor hij deze zomer het EK moest missen. Ruim een half jaar later ging het weer mis in Praag. Tot overmaat van ramp werd Kamara een kwartier voor tijd met een rode kaart van het veld gestuurd.

Na afloop van de wedstrijd donderdag spraken voetbalanalisten en sociale mediagebruikers schande van het gedrag van de jonge toeschouwers. Glasgow Rangers-trainer Steven Gerrard stelde na afloop dat zijn club bij de UEFA melding heeft gemaakt van het incident. „Deze zaken steken nog veel te vaak de kop op en helaas zijn de straffen niet voldoende.”

‘Onaanvaardbaar, wanhopig en belachelijk’

Vrijdag verdedigde Sparta Praag het gedrag van zijn jonge fans. „Het beschuldigen van kinderen op internet en in de media is onaanvaardbaar, wanhopig en belachelijk,” aldus de club in een verklaring.

Ook de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Jakub Kulhanek koos vrijdag in een tweet de vlucht naar voren. Hij kondigde aan de Britse ambassadeur op het matje te roepen. „Opzettelijk walgelijke beledigingen van Tsjechische kinderen verspreiden in de media en op internet hoort niet thuis in het voetbal en helemaal niet in goede betrekkingen tussen de twee landen”, aldus Kulhanek in zijn tweet, die zegt de situatie volgende week maandag met de Britse ambassadeur te willen bespreken.