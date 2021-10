Hoe Europa naar zelfstandigheid streeft

Ongeveer vier jaar geleden wakkerde een toespraak van de Franse president Macron het debat over ‘strategische autonomie’ van Europa aan. Kort daarna sprak bondskanselier Merkel zich uit over meer autonomie op het gebied van defensie: Europa moest niet langer afhankelijk zijn van bondgenoten en „zelfstandig voor zijn toekomst vechten”. De uitspraak werd ingegeven door de verslechterende trans-Atlantische betrekkingen onder president Trump en gedaan tegen de achtergrond van toenemende dreigingen van Rusland en China.

Paul Timmers is onderzoeker aan het Oxford Internet Institute van Oxford University, buitengewoon hoogleraar aan de European University Cyprus en voormalig directeur bij de Europese Commissie voor digitale maatschappij en cybersecurity.

Strategische autonomie is al een tijdje hot in Brussel, Berlijn en Parijs. Er gaat geen week voorbij zonder een nieuw beleidsvoorstel van de Europese Commissie of een brief van een aantal Europese staatshoofden waarin wordt aangedrongen op versterking van militaire kracht en verdediging van de soevereiniteit. Ondertussen staat het denken over strategische autonomie niet stil, en is het tijd om eens kritisch te kijken naar wat het wel en niet inhoudt.

De term strategische autonomie had in eerste instantie vaak betrekking op defensie. Maar al snel werd het ook gekoppeld aan het digitale domein, in brede zin, waar het vaak ‘technologische soevereiniteit’ of ‘digitale soevereiniteit’ wordt genoemd. Vervolgens werd de term ook betrokken op financiën, energie, grondstoffen en de ruimte. In coronajaar 2020 werd strategische autonomie op het gebied van gezondheid en vaccins het nieuwe streven, in het licht van Europa’s afhankelijkheid van vaccin- en mondkapjesleveranciers uit andere landen en uit vrees om de controle te verliezen in de strijd tegen Covid-19.

Wat al deze toepassingen van de term gemeen hebben, is het besef dat Europa te veel is overgeleverd aan de genade van buitenlandse leveranciers en grootmachten als China en de VS. De zorg is dat de economie, de samenleving en de democratie van Europa op het spel staan als Europa niet meester is over haar eigen toekomst. Strategische autonomie is daarom ook Chefsache geworden.

De Europese Unie is zich inmiddels ook bewust van een mogelijke keerzijde. Zij weet dat zij veel te verliezen zou hebben als zij economisch volledig zelfstandig zou willen zijn en dat dat fragmentatie van de wereld in handelsblokken oplevert. Daarom is ‘open strategische autonomie’ de meest recente variant geworden, gedefinieerd als „het vorm geven aan het nieuwe systeem van mondiale economische governance en het ontwikkelen van wederzijds voordelige bilaterale betrekkingen, terwijl wij onszelf beschermen tegen oneerlijke en onrechtmatige praktijken”. Premier Rutte zei het na een EU-top zo: „Het belangrijkste is dat we een open economie in Europa houden zonder naïef te zijn over wat er in de rest van de wereld gebeurt.” ‘Open’ betekent dat je niet de ophaalbruggen voor Fort Europa optrekt. Maar het is ook weer niet onvoorwaardelijk, het is heel goed mogelijk om aan bedrijven uit andere economieën voorwaarden te stellen.

Interpretaties van een nieuw begrip

Strategische autonomie is een nieuw begrip in het woordenboek van de EU. De meeste interpretaties komen neer op het idee dat strategische autonomie betekent dat men de controle over de eigen toekomst (als staat) moet waarborgen. Strategische autonomie is een middel om de soevereiniteit veilig te stellen. Dat is allemaal logisch. Maar er bestaan minder nuttige of zelfs schadelijke interpretaties van strategische autonomie.

Ten eerste is er het idee van ‘let’s take back control’, een slogan uit het Britse Brexit-debat. Maar controle waarover? Het antwoord op die vraag is in theorie al ingewikkeld; nog lastiger is het om in de praktijk controle te krijgen. Het is moeilijk om de controle terug te nemen over iets dat je nooit hebt gehad, zoals FT-journalist Martin Wolf de Brexit briljant heeft geanalyseerd. De slogan dreigt een populistische slogan over vermeende nationale soevereiniteit te worden.

Hoe verleidelijk het idee van ‘controle’ ook is, strategische autonomie van Europa valt niet te omschrijven als een kwestie van de controle terugnemen. Laten we eerlijk zijn: op veel gebieden valt er niet zo veel terug te nemen. Europa heeft nooit autonomie gehad op het gebied van defensie; Europa heeft nooit controle gehad over digitale platforms, laat staan de leiding erover; de EU kan niet terugkijken op een tijd dat zij controle had over cloud-diensten. Het is dan ook verstandig dat de cloud-strategie van de EU en het initiatief GAIA-X voor de ontwikkeling van een Europese data- en cloudinfrastructuur niet achteromkijken. In plaats daarvan kijken zij vooruit en trachten zij de ‘controle’ te waarborgen over de toekomstige waarde die gecreëerd wordt met nieuwe technologie en digitale diensten.

Op sommige gebieden, zoals de productie van onder meer vaccins en medische apparatuur, kan het wel zinvol zijn na te gaan hoe de ooit verloren controle kan worden teruggewonnen door outsourcing om te keren (ook wel reshoring genoemd). Het valt nog te bezien of dit inderdaad de economische veerkracht en het concurrentievermogen op lange termijn of de nationale veiligheid zal versterken.

De rekening opmaken

Ten tweede werd een tijd lang over strategische autonomie gesproken alsof het een veralgemeend begrip was dat niet in detail hoefde te worden uitgewerkt. Alsof het hetzelfde was als praten over strategische autonomie op het gebied van halfgeleiders, 5G, zeldzame aardmetalen, vaccins of defensie. Daarbij was de gedachte ook vaak: we kunnen alles krijgen, we kunnen strategische autonomie op al deze terreinen verwezenlijken. Alsof het niet nodig was de rekening op te maken. Dit gaat niet langer op.

Strategische autonomie betekent controle over heel specifieke essentiële vaardigheden en middelen. Zoals de kennis en fabrieken om nanochips te ontwerpen en te produceren, beleidsexpertise, sterke diplomatie, en een beroepsbevolking die opgeleid is voor de eenentwintigste eeuw. Strategische autonomie is zeker niet gratis.

Hoeveel zou de gewenste strategische autonomie dan kosten? Niemand weet het zeker, maar de rekening is waarschijnlijk hoger dan we ons kunnen veroorloven, althans in de EU. Een paar voorbeelden: om de VS en China op het gebied van kunstmatige intelligentie bij te benen zou de EU naar schatting 30 tot 65 miljard euro moeten investeren, terwijl dat nu 5 tot 10 miljard euro is; de EU heeft zich voorgenomen 11 tot 12 miljard euro vrij te maken voor batterijen voor elektrische voertuigen, terwijl Zuid-Korea alleen al veel meer zal investeren (ongeveer 30 miljard euro) en de grootste leverancier van China, CATL, zo’n 4 miljard euro zal investeren. En de lijst gaat verder.

Als de totale kosten onze middelen te boven gaan en we niet alles kunnen hebben, stellen we dan prioriteiten? En hebben we onze prioriteiten goed gesteld? Strategische autonomie is de kunst van het strategisch selectief zijn. De Europese Commissie kwam op 8 september met haar ‘strategische prognoseverslag’. Daarin worden tien prioriteiten voorgesteld voor open strategische autonomie en EU-leiderschap op het wereldtoneel. Van gezondheidszorg tot digitale technologie tot kritische grondstoffen. Het zoeklicht van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen richtte zich in haar recente State of the Union op gezondheid, computerchips en defensie.

Keuzes en beleid moeten en kunnen worden onderbouwd met een systematische analyse. Zeker zinvol zou een consequente beoordeling zijn van investeringen, van bedrijven en overheden, op hun bijdrage aan Europese strategische autonomie. Zoals voor de leningen en subsidies uit het Europese coronaherstelfonds van 673 miljard euro. Momenteel wordt daar echter een nauwe interpretatie voor strategische autonomie gehanteerd – beperkt tot diversificatie van de toeleveringsketens en zekerheid van digitale connectiviteit. Er wordt voorbijgegaan aan de versterking van andere capaciteiten zoals, om er één te noemen, het vermogen van de overheid om innovatie aan te jagen.

Selectief protectionisme

Strategische autonomie is, ten derde, niet hetzelfde als ‘autarkie’. Toen het gebruik van de term opkwam, waarschuwden sommigen dat de EU niet mocht dromen van autarkie of zelfvoorziening, in militaire zin, alsof de EU qua veiligheid geheel op eigen benen kon staan, en in economische zin, alsof Europa zich van de rest van de wereld zou afsluiten. EU-beleidsmakers hebben echter nooit beweerd dat zij autarkie willen. Zij weten heel goed dat dit noch realistisch, noch wenselijk is.

Toch steekt bezorgdheid hierover van tijd tot tijd de kop op, en wordt gewaarschuwd voor de „verlokking van het protectionisme” (The Economist) en de mogelijke nadelen daarvan (onlangs ook geuit door een aantal mondiale ondernemingen). Hoewel deze bezorgdheid gegrond kan zijn, moeten degenen die ze uitspreken ook ingaan op de kern van de zaak, namelijk dat er ernstige en terechte bezorgdheid bestaat over de afhankelijkheid van de EU in een aantal economische sectoren. En dan is een selectief protectionisme soms misschien het antwoord daarop, ook al is het niet optimaal vanuit het oogpunt van het mondiale bedrijfsleven.

Het debat over de term ‘strategische economie’ is niet klaar. Er zijn nog genoeg vragen om te beantwoorden, zoals: hoe wordt strategische autonomie concreet in het vat gegoten in bondgenoot- en partnerschappen? Zoals in de NAVO? Of in de EU-US Trade and Technology Council, een spiksplinternieuw overlegorgaan, dat ondanks trans-Atlantische irritaties succesvol van start ging deze week? Hoe sterk zetten we in op internationale standaardisatieplatforms? Welke rol is er voor de VN? De EU mag de wereldwijde samenwerking niet uit het oog verliezen.

Er ligt een grote uitdaging om het debat over strategische autonomie in Europa te verdiepen. Dat kan ons helpen om de zeggenschap over onze economie, maatschappij en democratie te behouden en te versterken.

Een Engelse versie van dit artikel verscheen op het blog Directions.