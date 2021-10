Gouden Kalf voor ‘De Veroordeling’

De Veroordeling en De Slag om de Schelde waren vrijdagavond in Utrecht de grote winnaars tijdens de uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland. De Veroordeling, een dramatische reconstructie van het genadeloze mediacircus rond de Deventer Moordzaak, sleepte tijdens het slotgala van het Nederlands filmfestival vier belangrijke Gouden Kalveren binnen.

Niet alleen mochten de makers het beeldje voor Beste Film en Beste Scenario in ontvangst nemen. Ook de acteurs van het drama werden gelauwerd. Het eerste genderneutrale Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol Speelfilm ging naar Fedja van Huêt als journalist Bas Haan, mét Brabants accent, die in eerste instantie gelooft dat fiscaal jurist Ernest Louwes ten onrechte vastzit voor de moord op weduwe Wittenberg, maar zich in de zaak vastbijt en tot andere conclusies komt.

Yorick van Wageningen zorgde aan het begin van de avond voor een kleine verrassing toen hij zijn Gouden Kalf voor Beste Bijrol in de film liet ophalen door Michaël C. de Jong, in de pers en volksmond bekend als de ‘klusjesman’. Van Wageningen zet De Jong in De Veroordeling in eerste instantie neer als een wat mysterieuze figuur op wie veel te projecteren valt. Daarna weet hij over te brengen hoe ‘de klusjesman’ vooral een onschuldige is wiens leven en dat van zijn partner in een hel verandert als Maurice de Hond online en in de media ongefundeerd claimt ‘100 procent’ zeker te weten dat De Jong de dader van de moord op weduwe zou zijn. Tijdens de uitreiking afgelopen vrijdag bedankte De Jong het hele team van De Veroordeling omdat hij „door hen zijn leven terugkrijgt”.

Pittige discussies

Het is ironisch dat juist Van Wageningen dit jaar een Kalf voor zijn acteerwerk binnensleept. Dit is het eerste Gouden Kalveren Gala waarop geen aparte prijzen meer worden uitgereikt voor Beste Mannelijke en Beste Vrouwelijke Hoofd- of Bijrol. Er is net zoals bij andere prijscategorieën, zoals Beste Regie, nog maar één genderneutrale prijs te winnen. Van Wageningen reageerde midden augustus op deze aanpassing met een kwade open brief waarin hij onder meer de timing van de volgens hem „polariserende” aanpassing hekelde.

Tijdens het gala werden de „pittige discussies” over de nieuwe prijzen alleen kort aangestipt, maar waarschijnlijk zal de aanpassing na de uitreiking nog de gemoederen beheersen omdat zowel de genderneutrale prijs voor Beste Hoofdrol als die voor Beste Bijrol in een Speelfilm naar een mannelijke acteur zijn gegaan. Ook de acteerprijzen bij series gingen naar mannen. Op voorhand werd gevreesd dat het verdwijnen van het onderscheid zou leiden tot minder prijzen voor vrouwen, omdat die minder gevraagd worden voor dragende en diepgravende rollen.

Naast De Veroordeling was De Slag om de Schelde de grote winnaar tijdens het Gouden Kalveren Gala. De technische prijzen gingen bijna allemaal naar de voor Nederlandse begrippen spectaculaire oorlogsfilm van Matthijs van Heijningen jr. Het meeslepende drama belicht drie jonge mensen die zich op het Zeeuwse Walcheren bevinden terwijl daar in november 1944 geallieerden en Duitsers de strijd met elkaar aangaan. Het drama kreeg de Kalveren voor Beste Costume Design, Beste Production Design, Beste Montage, Beste Camera en Beste Sound Design.

Het Gouden Kalf voor Beste Regie ging naar het duo Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden voor hun verfilming van de besteller van Griet Op de Beeck Kom hier dat ik u kus.

Bij de tv-series werden de prijzen verdeeld tussen drie grote series. Het Kalf voor beste dramaserie ging naar Mocro Maffia. De serie over de strijd in de Amsterdamse onderwereld is al drie seizoenen een grote hit op Videoland. Het beeldje voor Beste Hoofdrol in een Dramaserie was voor Werner Kolf voor zijn rol in de NPO-serie Commando’s, over een veteraan die getraumatiseerd is door een mislukte missie in Nigeria. Acteur Michel Sluysmans kreeg het Kalf voor Beste Bijrol in een Dramaserie, voor zijn rol als rechercheur in de internationale NPO-serie The Spectacular.

Beste Film:De Veroordeling - producenten Joram Willink en Piet-Harm Sterk Beste Regie: Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden - Kom hier dat ik u kus Beste Scenario: Bert Bouma, Sander Burger - De Veroordeling Beste Hoofdrol Speelfilm: Fedja van Huêt - De Veroordeling Beste Bijrol Speelfilm: Yorick van Wageningen - De Veroordeling Beste Lange Documentaire: Shadow Game - Els van Driel en Eefje Blankevoort Beste Camera: Lennert Hillege - De Slag om de Schelde Beste Dramaserie: Mocro Maffia - Bobby Boermans, Victor D. Ponten en Achmed Akkabi Beste Hoofdrol Dramaserie: Werner Kolf - Commando's Beste Bijrol Dramaserie: Michel Sluysmans - The Spectacular Gouden Kalf van het Publiek: Bon Bini: Judeska in da House - Maarten Swart voor Kaap Holland Film

