Geen botox en fillers voor Engelse minderjarigen in strijd tegen ‘Instagramgezichten’

De Britse realityster en beleidsadviseur Sharon Gaffka (25) krijgt ze de hele dag door: berichten van tieners die via sociale media vragen stellen over lipfillers en botox. „Meestal zijn het meiden – heel soms ook jongens – van een jaar of zestien die mijn lippen mooi vinden en willen weten wat ik precies heb laten doen of wie mijn dokter is”, vertelt ze via Zoom vanuit haar woning in Oxford.

Gaffka, bekend van realityserie Love Island, zegt minderjarigen altijd af te raden cosmetische chirurgie te gebruiken en de keuze uit te stellen tot ze ouder zijn. „‘Je bent te jong’, zeg ik dan. ‘Je gezicht gaat nog veranderen’.” Sinds deze vrijdag kan ze een extra argument inzetten: het mag niet meer. Want op 1 oktober trad in Engeland een wet in werking die het klinieken op straffe van een boete verbiedt zonder medische reden botox en fillers toe te dienen aan minderjarigen – ook als zij toestemming hebben van een ouder.

‘Instagramgezicht'

Volgens initiatiefnemer en voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid (sinds kort minister van Cultuur) Nadine Dorries is de maatregel nodig om jongeren te beschermen tegen fysieke risico's, maar vooral ook tegen maatschappelijke druk. Te veel jongeren zouden een „volkomen onrealistisch” lichaamsbeeld hebben door wat zij bij televisieprogramma’s als Love Island en op sociale media zien. Hierdoor zouden zij zelf ook een „Instagramgezicht” (lees: volle lippen, strakke huid, uitgesproken jukbeenderen) nastreven. Dorries wijst hierbij op de statistieken: volgens schattingen van de Britse overheid zijn in 2017 zo’n 29.300 botox- en fillerbehandelingen uitgevoerd bij minderjarigen in Engeland; vorig jaar lag dat aantal zelfs op 41.000.

Gaffka (330.000 volgers op Instagram) is een van de sociale media-persoonlijkheden die voldoet aan het plaatje. Ze maakt er geen geheim van dat ze – als meerderjarige en naar eigen zeggen na zich jarenlang te hebben ingelezen – haar lippen heeft laten opvullen en haar borsten heeft laten vergroten. Ook heeft ze in het verleden fillers in haar kin gehad en heeft ze vanwege hoofdpijnklachten botox in haar voorhoofd. Hoewel ze zegt dat de ingrepen haar eigen keuze waren – ze vond haar gezicht en lichaam „niet helemaal in proportie” – speelde ook bij haar maatschappelijke druk mee. „Ik zag als jong meisje covermodellen van tijdschriften met een perfect uiterlijk. Dat schoonheidsideaal en die druk op vrouwen is er al heel lang; sociale media heeft het enkel versterkt tot deze epidemische proporties van nu.”

Schuldig

Gaffka erkent dat zij nu mogelijk bijdraagt aan de druk die jongeren voelen: „Ik kan niet ontkennen dat ik me daar schuldig over voel”. Mede om die reden voelt ze zich verplicht jongeren te ontmoedigen een ingreep te doen en mensen die wel meerderjarig zijn te stimuleren veel research te doen voor ze naar een kliniek stappen. „Ik heb zelf ooit de fout gemaakt een kinfiller bij iemand thuis te laten zetten en mijn kin heeft zijn natuurlijke vorm nooit meer terug gekregen. Ik probeer anderen voor zulke fouten te behoeden.”

Toch vindt ze dat het probleem niet alleen ligt bij influencers en sociale media. „Het zit veel dieper in de maatschappij”. Ze stelt dat de „focus op het uiterlijk van vrouwen” in het algemeen, meisjes en jonge vrouwen onzeker maakt. Zelf krijgt ze ook geregeld DM’s (privéberichten op sociale media) van mannen die kritiek uiten op de vorm van haar gezicht, haar neus, haar kin; sommigen raden haar aan een Brazilian butt lift te nemen. „Het is een vicieuze cirkel: mensen die bekend zijn op sociale media wordt verteld dat we ons uiterlijk moeten veranderen, wij geloven dat en doen een ingreep, anderen zien dat en denken dat zij hetzelfde moeten doen.”

Hoewel Gaffka blij is met het verbod op fillers en botox voor minderjarigen, vindt ze dan ook dat er meer moet gebeuren – van regulering van de middelen die gebruikt worden, tot meer gelijkheid in de maatschappij. „Politici moeten niet denken dat het probleem nu ineens is opgelost.”

Overigens is Engeland niet het eerste land waar fillers en botox verboden terrein zijn voor jongeren. In veel Europese landen is dit al langer verboden of ingeperkt. Ook in Nederland hebben beroepsorganisaties afgesproken dat er bij minderjarigen geen „cosmetische ingreep zonder medische noodzaak” mag worden uitgevoerd.

Sharon Gaffka hoopt vooral dat haar toekomstige interviews níet over lipfillers en botox gaan. „Ik ben sinds Love Island vooral bekend om mijn uiterlijk, terwijl ik veel meer ben. Ik heb diploma’s, een carrière en wil promoveren en advocaat worden. Mensen moeten eens verder kijken dan alleen naar mijn uiterlijk.”