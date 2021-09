Mijn dochter van twaalf vertelt aan een vriendin van mij dat onze buurhond net overleden is. Dochter: „Hij was gewoon aan het eind van zijn festijn.” Vriendin: „Je bedoelt zeker, aan het eind van zijn Latijn?” Dochter: „Oh… ik zeg altijd festijn…” Vriendin: „Ach, je hebt ook gelijk. Wat nou Latijn?”

