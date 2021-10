Europese inflatie naar hoogste niveau in dertien jaar

De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,4 procent, het hoogste niveau in dertien jaar. In juli lag de inflatie nog op 2,2 procent, in augustus op 3. De snelle stijging heeft vooral te maken met de oplopende energieprijzen. Die liggen nu 17,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat heeft het Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag bekendgemaakt.

De inflatie ligt nu fors hoger dan de richtlijn van net onder de 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert. Jaren lag de inflatie daar onder maar sinds juni loopt de inflatie snel op. ECB-president Christine Lagarde zei in september te verwachten dat deze stijging van „tijdelijke” aard is. Daarom besloot de ECB nog niet volledig af te stappen van het crisisbeleid dat wordt gevoerd sinds het hoogtepunt van de coronacrisis. In een poging de tot voor kort extreem lage inflatie aan te jagen hanteert de ECB zeer lage en zelfs negatieve rentetarieven. Ook koopt de centrale bank voor vele miljarden staats-en bedrijfsschulden op.

De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen baren veel overheden zorgen. Zo werd vrijdag bekend dat in Nederland de adviesprijs van benzine naar een recordhoogte van 2 euro per liter is gestegen. In Frankrijk is de gasprijs vrijdag gestegen met 12 procent. Premier Jean Castex maakte donderdag bekend dat het daarbij zal blijven. De regering zorgt ervoor dat de prijzen niet verder zullen stijgen, tot internationaal de tarieven weer dalen.