Ethiopië zet zeven hooggeplaatste VN-medewerkers uit

De Ethiopische regering heeft zeven hooggeplaatste medewerkers van de Verenigde Naties (VN) 72 uur de tijd gegeven om het land te verlaten. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens Ethiopië heeft het zevental zich schuldig gemaakt aan „inmenging” in binnenlandse aangelegenheden.

Vijf van de zeven mensen die zijn uitgewezen werken voor humanitaire hulpafdeling van de VN OCHA, een medewerker werkt voor UNICEF en de zevende doet voor de VN onderzoek naar mogelijke mensenrechtenschendingen in de conflictregio Tigray. De mededeling van de Ethiopische regering komt twee dagen nadat de VN Ethiopische autoriteiten ervan beschuldigden voedselhulp op te op te houden, waardoor er hongersnood in Tigray zou zijn ontstaan.

Secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres heeft in een reactie gezegd „geschokt” te zijn door de uitzettingen. „We zijn nu in gesprek met de regering van Ethiopië in de verwachting dat de betrokken VN-medewerkers hun belangrijke werk zullen kunnen voortzetten”, zei hij.

In en rond Tigray wordt al maanden een zware strijd gevoerd door de militante tak van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF), de politieke partij uit de regio, tegen het federale leger. Door die gevechten zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Twee miljoen mensen zijn ontheemd geraakt. Er zijn ook berichten over mensenrechtenschendingen op grote schaal en mogelijk zelfs genocide. Daarnaast heersen er grote voedseltekorten in Tigray, iets wat volgens de VN mede komt door de blokkades van de Ethiopische regering.