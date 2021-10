Esther-Mirjam Sent nieuwe voorzitter van de PvdA

Esther-Mirjam Sent is vrijdag verkozen tot de nieuwe voorzitter van de PvdA. Dat heeft de partij bekendgemaakt. Leden hadden een halve maand de tijd om een top vijf in te vullen om de voorzitter te bepalen. Sent kreeg 52,3 procent van de stemmen, en versloeg medekandidaten als gemeenteraadslid Pieter Paul Slikker en schrijver Binnert de Beaufort. Ze volgt als partijvoorzitter Nelleke Vedelaar op.

Sent stelt dat ze de PvdA een nieuw sociaaldemocratisch elan wil geven, meer gericht op idealen en aantrekkelijker voor jongeren. De 54-jarige Sent is econoom en hoogleraar op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is ze lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. „Ik ben ontzettend strijdbaar om van onze partij een bruisende ideeënpartij te maken waarin we linkse idealen omzetten in linkse plannen. En daar verheug ik me op”, zei Sent.

Nieuwe richting

Voormalig voorzitter Vedelaar maakte in mei bekend dat ze afscheid zou nemen, nadat de partij slechts negen zetels had behaald bij de verkiezingen. „Als campagneleider van die verkiezing trek ik me dat aan”, vertelde ze destijds. Vedelaar nam in 2017 het voorzitterschap over van Hans Spekman. Tijdens de verkiezingen van dat jaar ging de PvdA van 38 zetels naar negen. Volgens Vedelaar staat de partij er nu beter voor dan in 2017, maar „de uitslag laat zien dat er nog volop werk te doen is”. Sent zegt dat ze er naar uitkijkt om het werk van Vedelaar voort te zetten.

Bijna alle kandidaten stonden positief tegenover een fusie van GroenLinks met de PvdA. Sent zelf vindt dat de leden uiteindelijk moeten kiezen of ze ooit een fusie willen met GroenLinks. Daarnaast ziet Sent mogelijkheden om samen te werken met andere linkse partijen zoals Partij voor de Dieren, de SP of BIJ1 en wil ze actievoerende leraren, klimaatactivisten of Black Lives Matter betrekken bij de partij.